Singurul Ferrari 250 GTO alb din lume va fi scos la licitație. Experţii se aşteaptă la un preţ record

Este vorba despre un exemplar unic în lume, dintre cele 36 de GTO produse între 1962 și 1964, şi singurul livrat de Maranello în culoarea albă. Sursa foto: captura foto/mecum.com

Ferrari 250 GTO „Bianco Speciale” se pregătește să devină atracția principală la cea mai mare licitație de mașini de colecție din lume, programată pentru 6-18 ianuarie la Kissimmee, în Florida, Statele Unite ale Americii .

Este vorba despre un exemplar unic în lume, dintre cele 36 de GTO produse între 1962 și 1964, şi singurul livrat de Maranello în culoarea albă și, cu o carieră deosebită în curse , șasiul #3729GT prezintă o oportunitate extrem de rară de a intra într-una dintre cele mai prestigioase moșteniri din istorie, relatează Corriere della Sera.

› Vezi galeria foto ‹

GTO, vârful legendei Ferrari

În istoria mărcii din Maranello, 250 GTO ocupă un rol de frunte, este mașina emblematică a curselor Ferrari, cea mai venerată de colecționari, un fel de sinteză perfectă între inginerie, design și performanțe sportive . În acest context, „Bianco Speciale” se situează cu un pas deasupra celorlalte maşini din categoria sa, pentru că este un exemplr rar, într-adevăr unic. Splendid pe pistă și rămânând uimitor de fidel originilor sale în ciuda deceniilor de concurență și schimbări de proprietari, este gata să zguduie lumea colecționarilor.

Piloți eroici și un palmares impresionant

Atractivitatea acestui GTO nu este doar estetică. Are un pedigree sportiv exemplar , fiind condus de adevărați eroi ai vremii, în special de legendarul Graham Hill la începutul unei cariere care avea să îl propulseze ca singurul pilot care a câștigat „Tripla Coroană”, adică Marele Premiu de Monaco, Indianapolis 500 și cursa de 24 de ore de la Le Mans. Unicitatea sa, însă, provine dintr-un element specific și inimitabil: culoarea aleasă la fabricaţia, adică o nuanţă de alb neobișnuită și neașteptată care l-a distins imediat pe grila de start și care încă și astăzi constituie o trăsătură inconfundabilă a identității sale.

Povestea maşinii unice

Livrată nouă lui John Coombs, un proprietar istoric al echipelor britanice, mașina a fost trimisă la Scaglietti pentru a primi caroseria proiectată de Giotto Bizzarrini imediat după finalizarea asamblării sale, pe 7 mai 1962. A fost unul dintre acele debuturi care au rămas în istorie, mai întâi la Brands Hatch, apoi participarea la prestigiosul RAC Tourist Trophy de la Goodwood, cu Hill la volan , confirmând imediat potențialul competitiv al modelului cu numeroase clasări pe podium.

Cum a ajuns în SUA

Există şi un capitol puțin cunoscut din povestea acestei maşini, dar crucial. Coombs, o figură proeminentă și punte de legătură între echipele de curse britanice, a împrumutat mașina sa GTO albă inginerilor Jaguar pentru un caz de spionaj industrial de manual. Atunci producătorul britanic a extras date valoroase, pe care le-a folosit pentru a rafina modelul Lightweight E-Type și a încerca să-și recâștige competitivitatea.

Cariera de curse a continuat cu Jack Sears, care a achiziționat mașina în 1970 și a păstrat-o până la vânzarea acesteia în 1999 către Jon Shirley, fost director operațional și președinte al Microsoft.

Păstrat în starea sa originală În Statele Unite, vehiculul a suferit o ușoară restaurare care l-a readus la specificațiile sale originale, participând la evenimente auto clasice și concursuri de eleganță.

În 2008, a obținut prestigioasa Carte Roșie Ferrari Classiche și astăzi maşina istorică este echipată cu un motor construit special de Ferrari Classiche, dar în vânzarea la licitaţie a fost inclus și un al doilea motor potrivit pentru utilizarea în competiții clasice.

Rar prin fabricare, prețios prin istorie, impecabil conservat, Bianco Speciale reprezintă mult mai mult decât un lot de licitație, este considerat de experţi un fragment intact din cea mai exclusivistă linie Ferrari.