Soluție revoluționară pentru monitorizarea traficului, prezentată la Smart Urban Mobility

Soluția se bazează pe fibră optică, eliminând nevoia instalării a numeroase dispozitive de detecție. Sursa foto: Getty Images

Tehnologia de ultimă generație, bazată pe fibră optică și senzori inteligenți, îi ajută pe specialiști și autorități să ia decizii în timp real pentru a evita blocajele din trafic. Practic, în fiecare secundă se poate afla unde se aglomerează traficul, câte mașini se află pe un anumit tronson de drum sau unde se formează ambuteiajele.

O astfel de soluție inovatoare a fost prezentată în cadrul Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Salonul Auto București.

„Încercăm să revoluționăm fundamentul monitorizării traficului. Ce este monitorizarea traficului? În prezent, situația tipică este că există radare, senzori, camere pe portaluri și aceștia sunt singurii senzori care pot detecta puncte specifice. Deci, dacă vrei să acoperi un drum de 5, 10, 50 sau chiar 100 de kilometri, ai nevoie de sute de astfel de senzori”, a explicat Klemen Klemar, specialist în sisteme de monitorizare a traficului.

Acesta spune că soluția pe care o propune se bazează pe fibră optică, eliminând nevoia instalării a numeroase dispozitive de detecție.

„Avem un singur cablu, îl conectăm la aparatul numit interogator și putem auzi traficul. Astfel, vedem cum se comportă traficul, cum circulă fiecare mașină în parte — adică vitezele, numărul de mașini, chiar și utilajele de deszăpezire”, a precizat specialistul.

Cablul de fibră optică poate fi instalat aproape oriunde, în funcție de infrastructura existentă.

„Poate fi montat deasupra barierei de beton, pe parapetul de oțel sau chiar în interiorul asfaltului. În acest fel putem vedea cum se dezvoltă traficul pe fiecare metru de drum, spre deosebire de senzorii tradiționali, care oferă doar informații punctuale. Putem vedea exact unde se află fiecare vehicul în parte, care este viteza acestuia, distanța dintre vehicule și putem cunoaște, de asemenea, contextul traficului — adică modul în care se comportă traficul în sine. Unde este mai fluid, unde este mai lent, unde se formează ambuteiaje, la ce oră și ce le-ar fi putut cauza”, a explicat Klemar.

Potrivit specialistului, sistemul oferă informații valoroase și pentru autorități, care pot analiza în detaliu comportamentul traficului și pot interveni eficient acolo unde este nevoie.

„Ar putea fi interesant și pentru autorități să știe unde sunt punctele critice — unde se produc cele mai multe accidente, unde majoritatea oamenilor depășesc viteza și așa mai departe”, a adăugat acesta.

Prin această tehnologie, experții spun că monitorizarea traficului ar putea deveni mai precisă, mai rapidă și mai eficientă ca oricând, oferind o bază solidă pentru decizii inteligente în gestionarea mobilității urbane.