Soluție smart pentru șoferi. Cum poți plăti parcarea direct de pe telefon și să fii și premiat

În marile aglomerări urbane, găsirea unui loc de parcare sau plata acestuia pot deveni o adevărată provocare. Nu și în 2025. O aplicație mobilă simplifică tot procesul, iar cu un singur click, șoferii pot plăti parcarea direct de pe telefon și pot vedea și unde și-au lăsat exact autoturismul. Funcțională deja în 15 orașe din țară, aplicația oferă și bonusuri pentru cei care își achită parcarea la timp. Soluția inteligentă găsită pentru a face traficul urban mai ușor de gestionat a fost prezentată în cadrul Smart Urban Mobility, parte a Salonului Auto 2025.

Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai aglomerate orașe din țară, iar parcarea, de multe ori, devine o misiune aproape imposibilă. Șoferii pot scăpa acum de această problemă cu ajutorul telefonului. Pot plăti parcarea direct, fără să mai piardă timpul la aparatele de taxare. În plus, pentru cei care uită unde au lăsat mașina, aplicația salvează automat locația.

„Aplicația notifică utilizatorii atât cu 15 minute înainte, cât și în momentul în care parcarea a expirat, deci, cumva, ei sunt atenționați să-și plătească parcarea. Sigur, dacă nu folosesc sistemul nostru de prelungire automată, adică aplicația o să taxeze utilizatorul cu o oră, care este intervalul minim, până când acesta oprește aplicația”, a explicat Cezar Tobă, dezvoltatorul aplicației.

Aplicația gestionează în prezent peste 750.000 de locuri de parcare din mai multe orașe din țară. Peste 2 milioane de utilizatori folosesc aplicația prin care își plătesc parcările.

„Pe lângă toată această parte de parcări, noi avem partea de asigurări, unde utilizatorii pot să își ceară, acolo, direct din aplicație, ofertă de asigurări. Ce mai avem, totodată, și este un lucru foarte, foarte bun pentru aceștia, este partea de recompense. Și, când oamenii nu își plătesc parcarea, după cum știm, aceștia sunt cumva pedepsiți, să spun așa, printr-o amendă. Noi am considerat că ar fi foarte bine și foarte frumos ca aceștia să fie și recompensați în momentul în care își plătesc parcarea”, a continuat acesta.

Mai multe soluții digitale care ușurează deplasarea și gestionează traficul în marile orașe au fost prezentate la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto 2025.