Tesla modifică mânerele ușilor după ce numeroase persoane au rămas captive în vehicul, în special în cazuri de urgență

Producătorul lucrează la o soluție care să combine mecanismele manuale și electronice de deschidere a ușilor. Foto: Getty Images

Tesla ia în considerare modificarea modului de deschidere a ușilor în situații de urgență, după mai multe accidente în care pasagerii ar fi rămas prinși în vehiculele cuprinse de flăcări pentru că echipele de salvare nu au reușit să deschidă ușile, scrie CNN.

Chiar și în lipsa unor accidente, unii proprietari Tesla au raportat situații dramatice: după ce și-au fixat copiii în scaunele auto, nu au mai reușit să intre în mașină și au fost nevoiți să spargă geamurile, potrivit unei investigații deschise de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). O anchetă separată realizată de Bloomberg a identificat 140 de incidente în care persoane au rămas blocate în mașinile Tesla din cauza problemelor la mânerele ușilor, unele cazuri soldându-se cu răni grave.

Franz von Holzhausen, șeful de design al Tesla, a declarat într-un podcast că producătorul lucrează la o soluție care să combine mecanismele manuale și electronice de deschidere a ușilor — acum separate — pentru a facilita evacuarea rapidă în situații de panică.

„Ideea de a uni sistemul electronic și cel manual într-un singur buton are foarte mult sens. Este o direcție pe care o urmăm acum”, a explicat el în cadrul podcastului Hot Pursuit! de la Bloomberg.

Deocamdată nu este clar dacă soluția va fi aplicată doar modelelor noi sau și celor deja aflate pe piață, însă este puțin probabil ca vehiculele existente să poată fi modificate pentru a integra noul sistem.

Mânerele Tesla Model S și Model X se extind și se retrag, în timp ce cele de pe Model 3 și Y ies mecanic atunci când sunt apăsate. Când mecanismul dă greș, singura opțiune rămâne deschiderea manuală din interiorul mașinii — lucru esențial în caz de pierdere a energiei electrice după un accident.

Problema este că butoanele de deschidere manuală sunt greu de localizat în situații de urgență, mai ales pentru un copil rămas singur în mașină sau pentru pasagerii care nu sunt familiarizați cu vehiculul. Investigația Bloomberg a scos la iveală cazuri dramatice, în care persoane au murit sau au suferit arsuri grave în incendiile izbucnite după accidente, pentru că salvatorii nu au putut deschide ușile.