Un cuplu din SUA a plătit un milion de dolari pe o mașină Rolls Royce personalizată pentru câinele familiei: Cum arată „Spectre Bailey”

Spectre Bailey, un Rolls Royce personalizat în onoarea câinelui unei familii de milionari. Hepta/ Ferrari Press Agency/ Rolls-Royce

În timp ce majoritatea stăpânilor de animale își răsfață companionii cu recompense și jucării, o familie înstărită a dus răsfățul la un cu totul alt nivel. Cuplul din SUA a investit aproximativ un milion de dolari pe o creație auto unică, realizată de Rolls Royce în onoarea câinelui familiei, Bailey.

Pornind de la modelul electric Spectre al mărcii britanice, proprietarii au apelat la programul intern Bespoke Collection al Rolls-Royce pentru a transforma un automobil de 770.000 de dolari într-un exemplar cu adevărat special, potrivit producătorului auto.

Numit Spectre Bailey, vehiculul a ajuns, cel mai probabil, să depășească 1 milion de dolari după toate personalizările inspirate de labradorul-retriever al familiei.

„Suntem pasionați de mașini dintotdeauna, da, dar suntem și iubitori de animale de-o viață, iar Bailey este un membru drag al familiei noastre”, a declarat proprietarul, care a ales să rămână anonim.

„Când am început comanda pentru Rolls-Royce Spectre, am văzut ocazia de a crea ceva frumos, care să ne amintească de el pentru zeci de ani de acum înainte. Colaborând cu echipa Rolls-Royce Bespoke Collective, am fost surprinși la fiecare pas de ideile lor minunate – de la intarsia din lemn, până la amprentele de lăbuțe de pe praguri – care au adăugat enorm la experiență. Spectre Bailey este tot ce ne-am dorit și chiar mai mult: un omagiu plin de bucurie adus companionului nostru loial.”, spune el.

Amprenta lăbuței labradorului Bailey, pictată manual pe panoul din spate

Bespoke Commission este departamentul de personalizare pentru cei mai bogați clienți Rolls-Royce, care pot transforma o achiziție deja rară și specială într-una absolut unică.

Pentru Spectre Bailey, asta a însemnat personalizări de la culoarea exterioară până la un portret artistic al cățelului realizat prin intarsie în lemn.

Rolls-Royce a creat o schemă de culori în două tonuri pentru exterior, inspirată de blana aurie a lui Bailey, nuanța deschisă fiind denumită „Beautiful Bailey”. Exteriorul este completat de o reproducere fidelă a amprentei reale a lăbuței lui Bailey, pictată manual cu vopsea Rose Gold pe panoul din spate.

Dar interiorul este cu adevărat extravagant. Culoarea blănii mixte Labrador-Retriever a fost folosită atât pentru piele, cât și pentru lemn, însă atracția principală o reprezintă portretul câinelui, plasat între scaunele din spate.

Portretul câinelui din 180 de piese de furnir în 22 de nuanțe diferite de lemn

Pentru a crea acest portret în intarsie, meșterii Rolls-Royce au lucrat peste patru luni, folosind peste 180 de piese de furnir și 22 de nuanțe diferite de lemn pentru a reda o imagine realistă a lui Bailey.

Dincolo de beneficiile financiare evidente pentru Rolls-Royce, directorul departamentului Bespoke a declarat că acest proiect a fost o oportunitate binevenită de a celebra un membru blănos al familiei, dar și de a demonstra capacitățile impresionante ale programului de personalizare creativă.

„Pentru Rolls-Royce, una dintre marile bucurii ale unei comenzi Bespoke este să ne cufundăm în lumea clientului și în povestea unică din spatele viziunii sale. Aceasta este surprinsă perfect de Spectre Bailey – o comandă fermecătoare care reafirmă faptul că inspirația poate veni de oriunde. Echipa noastră a fost absolut încântată să colaboreze cu acești clienți de lungă durată pentru a transforma această idee într-o realitate jucăușă, dar atemporală, reflectând locul special pe care Bailey îl are în inimile lor”, a explicat Phil Fabre de la Grange, directorul departamentului Bespoke al Rolls-Royce.