Un Fiat 500 fabricat în 1975 i-a surprins pe inginerii de la RAR Vaslui. "Maşinuţa ne duce cu gândul la străzile înguste din Italia"

Un Fiat 500 fabricat în 1975 i-a surprins pe inginerii de la RAR Vaslui. Sursa foto: RAR / Facebook

Un Fiat 500 fabricat în anul 1975 s-a prezentat, zilele trecute, la RAR Vaslui pentru omologare, iar maşina i-a surprins pe ingineri prin dimensiunile sale foarte mici. "Plafonul textil al mașinii a fost foarte util pentru confortul colegului nostru", au glumit cei de la RAR.

"O mașinuță care ne duce cu gândul la străzile înguste din Italia autentică sau, pentru că suntem în 36 august, la un drum șerpuit către o plajă însorită din Sicilia. Totuși, acest FIAT 500 (1975) a fost fotografiat la RAR Vaslui, iar plafonul textil al mașinii a fost foarte util pentru confortul colegului nostru", au transmis cei de la reprezentanţa RAR Vaslui.

Inginerii de acolo au publicat imagini cu maşina minusculă din Italia.

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Un Cadillac Eldorado din 1972, la RAR Botoşani

Altfel, tot săptămâna trecută, un automobil american care atrage toate privirile a ajuns la Registrul Auto Român (RAR) Botoșani. Este vorba despre un Cadillac Eldorado decapotabil, fabricat în 1972, un veritabil model de colecție care a trecut pragul reprezentanței pentru formalitățile necesare înscrierii în circulație.

Automobilul este un exemplu spectaculos al modului în care era conceput luxul în industria auto americană în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Cadillac Eldorado impresionează prin dimensiunile sale generoase, având aproximativ 5,7 metri lungime și o greutate de peste 2,2 tone, iar imaginile sunt AICI.