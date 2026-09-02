O mașină legendară și spectaculoasă a ajuns la RAR, în Botoșani; „Așa arăta luxul în industria auto americană”

Un Cadillac Eldorado decapotabil, fabricat în 1972, a trecut pragul RAR Botoșani pentru formalitățile necesare înscrierii în circulație FOTO: Facebook/ Redgistrul Auto Român

Un automobil american care atrage toate privirile a ajuns la Registrul Auto Român (RAR) Botoșani. Este vorba despre un Cadillac Eldorado decapotabil, fabricat în 1972, un veritabil model de colecție care a trecut pragul reprezentanței pentru formalitățile necesare înscrierii în circulație.

Automobilul este un exemplu spectaculos al modului în care era conceput luxul în industria auto americană în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Cadillac Eldorado impresionează prin dimensiunile sale generoase, având aproximativ 5,7 metri lungime și o greutate de peste 2,2 tone.

› Vezi galeria foto ‹

Sub capota modelului se află un motor V8 de aproape 8,2 litri, care dezvoltă 235 de cai putere. La vremea respectivă, Cadillac prezenta acest propulsor drept cel mai mare motor montat pe un autoturism de serie din lume.

Nici numele modelului nu a fost ales întâmplător. „Eldorado” a apărut în anii ’50, în urma unui concurs intern organizat de Cadillac. Angajații companiei au fost invitați să propună o denumire pentru un model aniversar, despre care producătorul își dorea să devină unul legendar.

Peste decenii, exemplarul din 1972 a ajuns în România și, înainte de a putea circula legal pe drumurile publice, a trecut pe la RAR Botoșani. Prezența sa în reprezentanță a oferit și ocazia de a vedea îndeaproape un automobil care reprezintă una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria mașinilor americane.

„Probabil că așa arăta luxul în industria auto americană din urmă cu peste șase decenii: Cadillac Eldorado decapotabil. Modelul din imagini, fotografiat de colegii noștri de la RAR Botoșani, a fost fabricat în anul 1972 și are un motor de aproape…8.2L (V8, 235 CP). Acest propulsor, spunea producătorul la acea vreme, a fost cel mai mare montat pe vreun autoturism de serie din lume.

Cum dimensiunile unui vehicul puteau fi nelimitate în acea perioadă, Eldorado are aproximativ 5.7 metri lungime și o greutate de peste 2.2 tone. Un aspect interesant este numele modelului a fost ales undeva în anii ’50, în urma unui concurs intern organizat de Cadillac. Angajații au fost provocați să vină cu propuneri pentru denumirea unui model aniversar, care ar fi trebuit să devină legendar. Lucru care pare că s-a și întâmplat”, este mesajul postat de RAR pe Facebook, care însoțiște imaginile cu mașina.