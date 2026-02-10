Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme

Bancherii europeni cer alternative la Visa și Mastercard. Foto: Profimedia Images

Europa trebuie să-și reducă "urgent" dependența de companiile americane Visa și Mastercard, a declarat Martina Weimert, șefa alianței bancare EPI, pe fondul avertismentelor din partea oficialilor că influenţa lor pe piață ar putea fi transformată în armă dacă relațiile transatlantice se deteriorează, notează Financial Times. Soluţia euro digital ar putea veni prea târziu dacă tensiunile geopolitice escaladează, mai avertizează bancherii.

"Depindem în mare măsură de soluțiile de plată internaționale”, a declarat Martina Weimert, CEO al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), un consorțiu format din 16 bănci și companii financiare europene. "Da, avem active naționale bune, cum ar fi sistemele interne de carduri de plată... dar nu avem nimic transfrontalier”, a subliniat ea.

"Dacă spunem că independența este atât de importantă și știm cu toții că este o chestiune de timp, avem nevoie urgentă de acțiune”, a remarcat ea.

Visa și Mastercard, două treimi din tranzacțiile cu cardul în zona euro

Conform datelor Băncii Centrale Europene, Visa și Mastercard au reprezentat aproape două treimi din tranzacțiile cu cardul în zona euro în 2022, 13 țări membre neavând o alternativă națională la sistemele de plată americane. Chiar și acolo unde există sisteme de plată interne, utilizarea lor este în scădere, scrie publicația.

Pe măsură ce folosirea cash-ului scade, oficialii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că influența companiilor americane de plăți ar putea fi folosită ca armă în cazul unei deteriorări grave a relațiilor.

„Integrarea profundă a creat dependențe care pot fi abuzate atunci când nu toți partenerii sunt aliați”, a avertizat fostul președinte al BCE, Mario Draghi, într-un discurs recent. „Interdependența, văzută odinioară ca o sursă de descurajare reciprocă, a devenit o sursă de pârghie și control.”

BCE promovează euro digital

Banca Centrală promovează moneda digitală euro – o inițiativă publică pentru plăți digitale în zona euro – cu scopul de a consolida suveranitatea monetară a blocului comunitar.

Piero Cipollone, membru al consiliului de administrație al BCE responsabil de acest proiect, a subliniat importanța acestuia săptămâna trecută. „Ca cetățeni europeni, dorim să evităm o situație în care Europa este excesiv de dependentă de sistemele de plăți care nu se află sub controlul nostru”, a spus el.

Până în 2029, când BCE intenționează să înceapă să emită token-uri, comercianții din zona euro trebuie să accepte euro digital în magazine și online. Infrastructura de bază va fi, de asemenea, deschisă dezvoltării prin inițiative private.

Euro digital ar putea „pune bazele pe care, odată consolidat, s-ar putea construi echivalentul unui card Visa sau Mastercard european”, a declarat Aurore Lalucq, președinta comisiei economice a Parlamentului European și susținătoare a proiectului.

Cu toate acestea, Weimert a avertizat că, dacă tensiunile geopolitice escaladează, euro digital ar putea veni prea târziu.

„Problema cu euro digital este că va veni peste câțiva ani, poate după ce se încheie mandatul președintelui SUA Donald Trump. Așadar, cred că avem oarecum puțin timp”, a adăugat ea.