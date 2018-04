(P) Cum sa eviti spargerea locuintei pe perioada vacantei?

Conform statisticilor, anual au loc peste 30.000 de spargeri, in principal in Bucuresti, mai ales pe perioada vacantelor de vara si de iarna. Evident, este mai bine sa previi, decat sa risti sa nu-ti mai recuperezi pagubele/sa ingrosi si tu numerele statistice, asa ca instalarea unui sistem de alarma, prevazut cu camere de supraveghere, este mai mult decat indicat, mai ales ca poti opta ca aceasta investitie sa fie facuta cu ajutorul unui card de credit.

Desigur ca instalarea unui astfel de sistem de supraveghere performant este costisitoare, insa intotdeauna poti opta sa faci aceasta investitie printr-un card cumparaturi de la Credit Europe Bank, mai ales ca paleta produselor din ofertele partenerilor este extrem de vasta. In plus, vei obtine, pe langa discount-uri semnificative, si posibilitatea de a plati investitia lunar, in rate de pana la 24 de luni, cu dobanda 0%*.

Ce ar trebui sa faci pana la instalarea autorizata a sistemului de supraveghere?

Specialistii in montajul sistemelor de supraveghere, impreuna cu cei din Politie, iti recomanda, in primul rand, sa nu postezi pe retelele de socializare unde te afli si cat stai si sa divulge astfel de informatii doar persoanelor de incredere.

Apoi, fii cu ochii-n patru. Cu alte cuvinte, nu lasa geamurile deschise si verifica de doua ori incuietoarea cand pleci. Pe timpul noptii este indicat sa lasi o lumina aprinsa, iar bunurile de valoare sa le depozitezi intr-un seif bine ascuns sau la banca.

Tehnologia, ajutorul major pentru cei care vor sa aiba casa si bunurile in siguranta

Daca ai luat decizia achizitiei unui sistem profesional de supraveghere, felicitari. Pe piata din Romania, atat online, cat si in magazinele fizice, vei gasi o multitudine de sisteme performante, gata sa tina la distanta orice infractor, iar pe multe dintre ele le poti achizitiona prin carduri de credit, precum cel oferit de Credit Europe Bank.

Fata de anii trecuti, pretul acestor sisteme de supraveghere au devenit tot mai competitive, asa ca nu strica sa te documentezi temeinic asupra facilitatilor pe care ti le ofera, in functie de nevoile tale. Cele mai comune sunt sistemele de alarma, al caror pret nu depaseste 800 de lei, o investitie decenta, avand in vedere multiplele avantaje pe care ti le ofera: poate declansa alarma ori de cate ori cineva patrunde in locuinta neinvitat si poate transmite informatii utile atat catre proprietar, cat si catre institutiile competente.

La polul opus, o investitie putin mai scumpa, dar care se amortizeaza in maximum 1 an, o reprezinta sistemul de supraveghere video. Ideal ar fi sa optezi pentru unul mai performant, cu un cost mai mare, mai ales daca ai la dispozitie pentru plata cardul de credit CardAvantaj – www.cardavantaj.ro. Camerele de supraveghere video sunt un imperativ pentru cei care locuiesc sau au sediul la curte, insa multi dintre locatarii scarilor de bloc au ales aceasta modalitate pentru a-si supraveghea inclusiv masina parcata. Printre cele mai cunoscute avantaje ale unui sistem de supraveghere video se numara controlul total asupra zonelor importante ale locuintei, monitorizarea permanenta de pe smartphone sau tableta, de oriunde si oricand, supravegherea bonelor (in cazul celor mici) si a angajatilor (in cazul firmelor).

De cele mai multe ori, o casa sigura este o casa care imbina cat mai multe dotari. Astfel, o alarma, alaturi de un interfon si un sistem de supraveghere video, pot creste siguranta ta, a familiei si a casei tale pana aproape de 100%.

