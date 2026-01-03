Băncile din Europa au în plan să taie 200.000 de locuri de muncă și înlocuiesc angajații cu AI. Unele instituții fac deja concedieri

Tot mai multe bănci europene înlocuiesc angajații cu programe AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sectorul bancar european se pregătește să primească o lecție dură despre eficiență. Conform unei analize noi realizate de Morgan Stanley, raportată de Financial Times, peste 200.000 de locuri de muncă în bănci europene ar putea dispărea până în 2030, pe măsură ce instituțiile financiare se bazează tot mai mult pe inteligența artificială și închid sucursalele fizice.

Aceasta reprezintă aproximativ 10% din forța de muncă din 35 de bănci majore, potrivit Tech Crunch.

Reducerea personalului va lovi cel mai tare în operațiunile de back-office, managementul riscului și conformitate, zonele mai puțin vizibile ale băncilor, unde se consideră că algoritmii pot procesa tabele și date mai rapid și mai eficient decât oamenii. Băncile sunt atrase de creșterea eficienței proiectată la 30%, conform raportului Morgan Stanley.

Goldman Sachs a avertizat angajații din SUA că vor urma concedieri

Reducerea de personal nu se limitează doar la Europa. Goldman Sachs a avertizat angajații din SUA, în octombrie, că vor urma concedieri și un îngheț al angajărilor până la sfârșitul anului 2025, ca parte a inițiativei de AI denumite „OneGS 3.0”, care vizează totul, de la procesul de onboarding al clienților până la raportarea reglementară.

Unele instituții au început deja tăierile. Banca olandeză ABN Amro plănuiește să reducă o cincime din personal până în 2028, în timp ce CEO-ul Société Générale a declarat că „nimic nu este sacru”.

Totuși, unii lideri ai băncilor europene recomandă prudență; un executiv JPMorgan Chase a spus pentru FT că dacă bancherii juniori nu învață niciodată elementele fundamentale, acest lucru s-ar putea întoarce împotriva industriei pe termen lung.