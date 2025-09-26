Banii care scriu istorie: de la Eminescu la continente îndepărtate, într-o colecție unică

Primul număr conține bancnota de 1.000 lei cu chipul lui Mihai Eminescu. foto: captura Antena 3 CNN

Începând cu 29 septembrie, pasionații de numismatică și colecționari vor avea ocazia să își construiască propria colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume, printr-o serie de 40 de ediții care vor fi disponibile la toate chioșcurile de ziare.

Primul număr conține bancnota de 1.000 lei cu chipul lui Mihai Eminescu, alături de două monede din Irlanda, de 1 penny și 10 pence. Prețul de lansare este de doar 19,99 lei.

Este o colecție care își crește valoarea în timp, fiind vorba de monede și bancnote autentice, chiar dacă nu mai sunt în circulație. Istoria banilor este prezentată într-un mod atractiv, cu informații care explorează dimensiunile istorice, numismatice și economice.

Profesorul Sergiu Găbureac, membru al Academiei Mondiale de Filatelie, a subliniat importanța acestei inițiative: „Numismatica ocupă astăzi un loc principal în lumea colecționarilor. Dacă filatelia era considerată cândva regina pasiunilor, astăzi numismatica a preluat acest rol, având o istorie care merge din antichitate până în zilele noastre.”

Profesorul a apreciat și alegerea bancnotei cu Eminescu ca punct de pornire al colecției: „Mă bucur că primul număr începe cu Eminescu, imaginea enciclopedicului nostru național. Este o frumoasă trimitere la cultura și istoria României.”

Seria de publicații oferă nu doar piese de colecție, ci și o călătorie culturală. Descoperiți istoria banilor, dar și țările lumii prin intermediul unor imagini uimitoare, reprezentând cele mai semnificative locuri de pe planetă.

Al doilea număr va aduce în plus cutia pentru fișele numismatice, necesară pentru organizarea colecției, precum și o bancnotă de 5.000 de inti din Peru.

Profesorul Găbureac a subliniat și interesul ridicat pentru astfel de inițiative: „Este interesant mai ales pentru cei care încep acum să colecționeze. Sunt convins că tirajul va fi insuficient, pentru că numismatica atrage din ce în ce mai mulți pasionați.”