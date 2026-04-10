Benzină și motorină în Europa. Unde sunt cele mai mari și cele mai mici prețuri. Pe ce loc se clasează România

3 minute de citit Publicat la 08:49 10 Apr 2026 Modificat la 08:51 10 Apr 2026

Prețurile la benzină și motorină au crescut semnificativ în toată Europa de la escaladarea crizei din Orientul Mijlociu. Euronews Business analizează în detaliu cele mai recente prețuri la carburanți.

Cotația petrolului Brent a depășit recent 100 de dolari pe baril, în urma atacului comun al SUA și Israelului asupra Iranului. Prețurile carburanților la pompă au crescut, la rândul lor, considerabil din cauza crizei din Orientul Mijlociu.

În UE, prețul benzinei este cu aproximativ 15% mai mare, iar cel al motorinei cu circa 30% mai mare la începutul lunii aprilie, comparativ cu sfârșitul lunii februarie 2026.

Care sunt, așadar, cele mai recente prețuri ale carburanților în Europa? Unde sunt benzina și motorina cele mai ieftine și cele mai scumpe?

Potrivit Buletinului săptămânal al prețurilor la petrol publicat de Comisia Europeană pe 2 aprilie 2026, prețul mediu al benzinei Euro-super 95 în UE este de 1,871 euro pe litru, iar cel al motorinei (gazolină) este de 2,076 euro pe litru. Aceste prețuri reflectă situația din 30 martie.

Cea mai scumpă motorină – în Olanda, Danemarca și Germania

În cadrul UE, prețul motorinei variază de la 1,21 euro pe litru în Malta până la 2,46 euro pe litru în Olanda.

Pe lângă Olanda, cele mai ridicate prețuri la motorină se regăsesc în Danemarca (2,36 euro), Germania (2,29 euro), Finlanda (2,27 euro) și Belgia (2,23 euro).

Prețul motorinei depășește media UE și în Austria (2,20 euro), Franța (2,19 euro), Irlanda (2,18 euro), Suedia (2,15 euro), Lituania (2,12 euro) și Grecia (2,12 euro).

Cea mai ieftină motorină – în Malta, Ungaria și Slovenia

Malta este un caz aparte, cu cel mai mic preț al motorinei – 1,21 euro pe litru –, în condițiile în care următoarele cele mai ieftine țări sunt Ungaria (1,62 euro), Slovenia (1,62 euro) și Bulgaria (1,62 euro).

Prețul se situează sub 2 euro pe litru și în Slovacia (1,69 euro), Spania (1,78 euro), Cipru (1,84 euro), Croația (1,88 euro) și Cehia (1,97 euro). România se situează ușor sub media europeană, cu un preț al motorinei de 2,03 euro pe litru.

Cele mai mari prețuri la benzină – în aceleași țări ca la motorină

Prețul benzinei Euro-super 95 variază de la 1,34 euro pe litru în Malta la 2,33 euro pe litru în Olanda. Asta arată că atât benzina, cât și motorina sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine în aceleași țări.

Clasamentul celor mai mari prețuri la benzină este, în mare parte, identic cu cel de la motorină. Un litru de Euro-super 95 costă 2,23 euro în Danemarca, 2,13 euro în Germania și 2,05 euro în Finlanda.

Prețul benzinei depășește 2 euro pe litru și în Grecia (2,05 euro) și Franța (2,01 euro).

Deși Malta (1,34 euro) are cel mai mic preț al benzinei din UE, diferența față de următoarea țară nu este la fel de mare ca la motorină, Bulgaria urmând la mică distanță, cu 1,44 euro.

Prețul benzinei Euro-super 95 se situează sub 1,60 euro pe litru și în Slovenia (1,51 euro), Ungaria (1,54 euro), Spania (1,56 euro), Slovacia (1,58 euro) și Cipru (1,58 euro). În România, un litru de Euro-super 95 costă 1,84 euro, situându-se, la fel ca în cazul motorinei, ușor sub media UE.

Prețurile GPL auto

În medie, prețul GPL-ului auto în UE a fost de 0,841 euro pe litru. Italia (0,66 euro) are cel mai mic preț, iar Croația (1,26 euro) pe cel mai mare.

Dacă se compară prețurile carburanților de dinainte de atacul SUA–Israel, declanșat pe 28 februarie 2026, cu cele de la începutul lunii aprilie, benzina a crescut de la 1,64 euro pe 23 februarie la 1,87 euro pe 30 martie.

În aceeași perioadă, motorina a urcat de la 1,59 la 2,08 euro pe litru. Aceasta corespunde unei creșteri de 14% la benzină și de 30% la motorină.

Cât reprezintă taxele din prețul carburanților

O parte semnificativă din prețul carburanților în Europa provine din taxe. Articolul Euronews Business „Cine plătește cele mai mari taxe pe carburanți în Europa?” analizează ponderea fiscalității pe baza prețurilor din 16 martie 2026.

La acea dată, taxele reprezentau 44,6% din prețul motorinei și 52,1% din prețul benzinei. Cea mai mare pondere fiscală pentru benzină se înregistra în Slovenia (54,8%), iar cea mai mică în Bulgaria (43,9%).

La motorină, cea mai mare pondere o avea Malta (54,3%), iar cea mai mică – Estonia (37,6%).

Suma totală a taxelor plătite în euro poate diferi față de aceste ponderi, deoarece prețurile carburanților înainte de taxe variază considerabil de la o țară la alta.

În 2024, potrivit Eurostat, 66,6% din autoturismele noi înmatriculate aveau motor pe benzină, 16,9% motor diesel, iar 13,5% erau vehicule exclusiv electrice.