Un antreprenor din Bucureşti a reuşit să îşi reinventeze business-ul pentru a supravieţui crizei provocate de coronavirus.

Vlad Ungar a stat de vorbă cu patronul unei cafenele din Bucureşti care acum livrează cozonaci în laboratorul pe care l-a amenajat.

''Majoritatea locaţiilor din Bucureşti s-au închis. Vorbim de restaurante, cafenele, baruri. Noi am ales să rămânem deschişi, să servim totul în regim de ''to go'' şi ''take away''. Ce ne-a salvat pe noi în această perioadă este laboratorul pe care îl avem, unde am început să facem pâine artizanală şi cozonaci. Am început să facem cozonaci tradiţionali, ciocolată belgiană, cu rahat. Comenzile vin zilnic. Sunt mai puţine comenzi decât în cei alţi ani, dar ne străduim să livrăm şi să ajungă în casele oamenilor (...) Am încercat să rămânem optimişti şi pozitivi şi să continuăm să livrăm şi să oferim oamenilor produse proaspete, ca şi până acum!'', a spus tânărul antreprenor.