Care sunt documentele necesare pentru inregistrarea unei marci la OSIM?

Marca este o reprezentare grafica utilizata de catre o firma pentru a se diferentia de catre celelalte firme care ofera aceleasi produse sau servicii. Pentru a impiedica alte firme sa utilizeze o marca care este deja utilizata de catre o alta firma este necesar ca marca sa fie inregistrata. Prin inregistrarea marcii, firma care detine marca se asigura de faptul ca nimeni nu va putea utiliza marca pentru a induce consumatorii in eroare. Inregistrarea marcii se realizeaza la OSIM.

Avantaje inregistrare marca la OSIM

Inregistrarea marcii la OSIM este unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie facute pentru ca o firma sa poata desfasura activitatea in conditii cat mai eficiente. Principalele avantaje pe care le ofera inregistrarea marcii la OSIM sunt urmatoarele:

Profitul firmei nu mai poate fi afectat de catre firmele care se folosesc de imaginea sau marca unei firme cunoscute la nivel national.

Clientii sunt fidelizati mult mai simplu si mai usor in cazul in care firma isi desfasoara activitatea sub o marca inregistrata la OSIM.

Inregistrarea marcii la OSIM este primul pas care trebuie facut in cazul in care se doreste inregistrarea la nivel national a marcii.

Detinatorul unei marci inregistrate are posibilitatea de a decide sa ofere si altor firme posibilitatea de a-si desfasura activitatea sub aceeasi marca inregistrata.

Marcile inregistrate ofera un grad mai ridicat clientilor pentru ca acestia considera ca firmele care isi desfasoara activitatea sub o marca inregistrata ofera servicii sau produse de o calitate superioara.

Posibilitatea de a fi prima firma de pe piata care are o idee revolutionara. In cazul in care marca nu este inregistrata exista riscul ca o alta firma sa faca aceasta inregistrare si astfel sa fure ideea.

Ce documente sunt necesare pentru inregistrarea unei marci?

Procesul de inregistrare a unei marci la OSIM nu este un proces greu de realizat. Cu toate acestea este nevoie de serviciile unor specialisti pentru ca acest proces sa se desfasoare cat mai repede si fara prea multe griji. Pentru a putea inregistra o marca sunt necesare urmatoarele documente :

Chitanta care sa dovedeasca faptul ca au fost achitate taxele de depunere a cererii si de publicare a marcii.

Cerere – tip de inregistrare a marcii care trebuie completata dupa plata taxei de depunere a cererii.

Reproducerea grafica a marcii. Acest document trebuie depus in 2 exemplare la inregistrarea cererii prin posta.

Informatii despre cel/cea care doreste sa inregistreze marca ( carte de identitate, imputernicire).

Documentele prezentate mai sus sunt cele care trebuie depuse la inceputul procesului de inregistrare a unei marci. Avand in vedere ca acest proces este destul de lung exista posibilitatea de fi necesara depunerea si altor documente. Pentru ca procesul de inregistrare a marcii sa nu devina o activitate obositoare pentru detinatorul marcii este recomandata apelarea la o echipa de profesionisti care sa se ocupe de acest proces.

Concluzii

Inregistrarea unei marci este unul dintre primele lucruri pe care trebuie sa le faca un proprietar de firma in momentul in care este la inceput de drum in domeniul antreprenoriatului. Prin inregistrarea marcii, proprietarul firmei se asigura ca buna functionare a firmei nu va fi afectata de catre concurentii rau intentionati. Pentru ca activitatea firmei sa se desfasoare in conditii financiare 100% eficiente, pe langa inregistrarea marcii este necesara si inregistrarea firmei in Belize . Facand aceste doua lucruri, firma porneste din start cu foarte multe avantaje, detaliu care cu siguranta pe parcurs va face diferenta.