Justificarea valorii de piata a preturilor de transfer practicate in cadrul serviciilor intra-grup (P)

Odata dovedite necesitatea, beneficiul si prestarea in fapt a serviciilor intra-grup, autoritatile fiscale trebuie sa stabileasca daca preturile la care s-au prestat aceste servicii au fost la nivelul valorii de piata.

Prin urmare, preturile practicate in cadrul acestor tipuri de tranzactii intra-grup trebuie sa fie in concordanta cu preturile ce s-ar fi negociat intre parti independente in conditii similare. In cazul in care preturile practicate nu sunt la valoare de piata, exista riscul ca autoritatile fiscale sa efectueze ajustari de preturi de transfer.

In cazul stabilirii preturilor de transfer in cadrul unei tranzactii de prestari servicii, in prima instanta, pe de o parte este importanta analiza metodologiei de formare a bazei de cost si pe de alta parte, daca serviciile prestate sunt cu valoare adaugata redusa sau cu valoare adaugata mare.

Serviciile cu valoare adaugata mare sunt servicii care deservesc activitatea principala a grupului, cum ar fi - servicii de cercetare si dezvoltare, de fabricatie si productie, vanzari si marketing.

Serviciille cu valoare adaugata redusa nu deservesc activitatea principala a grupului, au natura de suport si nu implica asumarea de riscuri semnificative sau control substantial.

De exemplu, daca activitatea principala a companiei este productia de utilaje, iar compania achizitioneaza servicii de contabilitate, resurse umane de la o parte afiliata, aceste servicii sunt considerate a fi cu valoare adaugata redusa.

Insa, atunci cand o companie cu profil de producator achizitioneaza servicii de cercetare si dezvoltare pentru un produs, care urmeaza a fi vandut clientilor, aceste servicii deservesc activitatea principala a companiei, fiind servicii cu valoare adaugata mare.

In cazul serviciilor cu valoare adaugata redusa, pentru a documenta tranzactiile ce au ca obiect aceste tipuri de servicii intra-grup, capitolul VII din Liniile directoare OECD privind preturile de transfer pentru companiile multinationale si administratiile fiscale contin indicatii importante cu privire la abordarea simplificata pentru determinarea valorii de piata a preturilor de transfer practicate in cadrul tranzactiilor ce au ca obiect prestarea de servicii cu valoare adaugata redusa

Astfel, potrivit Liniilor directoare OECD privind preturile de transfer pentru companiile multinationale si administratiile fiscale, in cazul serviciilor cu valoare adaugata redusa, la baza de cost se poate adauga o marja de 5% fara efectuarea separata a unei analize de comparabilitate detaliata.

Abordarea simplificata pentru determinarea preturilor practicate in cadrul prestarilor intra-grup de servicii cu valoare adaugata redusa este optionala pentru contribuabili, dar se recomanda a fi aplicata, in masura in care acest lucru este posibil.

Atunci cand o tara nu a adoptat in legislatia locala abordarea simplificata, faptul ca o companie partea a unui grup se conformeaza legislatiei respective, nu restrange dreptul respectivei companii de la a aborda practica simplificata in relatie cu o alta companie afiliata dintr-o tara ce a adoptat aceasta abordare.

In concluzie, in masura in care cheltuielile cu serviciile intra-grup s-au dedus si exista o documentatie de testare a beneficiilor si prestarii in fapt a serviciilor, urmatorul pas este documentarea preturilor de transfer fie prin abordarea simplificata recomandata de Liniile Directoare OECD in cazul serviciilor cu valoare adaugata redusa fie prin realizarea unor analize extinse in cazul serviciilor cu valoare adaugata mare.

Un articol scris de Stefania Manolache, Consultant si Viorel Sbora, Partener, ATIPIC Solutions – companie specializata exclusiv in consultanta de preturi de transfer si asistenta la documentarea si sustinerea deductibilitatii serviciilor intra-grup.