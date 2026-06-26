BNR a obţinut în 2025 un profit de 2,34 miliarde lei. Unde s-au dus banii

Profitul obţinut de BNR în 2025 a fost cu 15% peste nivelul planificat. Sursa foto: Agerpres Foto

Banca Naţională a României a înregistrat în 2025 un profit de 2,346 miliarde lei, din care 1,877 miliarde lei (80%) a fost repartizat către bugetul de stat şi 281,58 milioane lei pentru majorarea rezervelor statutare, conform Raportului anual 2025, publicat vineri de banca centrală.

Profitul obţinut de BNR în 2025 a fost cu 15% peste nivelul planificat (2,038 miliarde lei), dar cu circa 39% mai mic faţă de cel din 2024.

Veniturile au totalizat anul trecut 1,002 miliarde lei (cu 1,1% sub nivelul planificat), iar cheltuielile 9,656 miliarde lei (minus 4,4% faţă de nivelul bugetat).

"Prin acţiunile pe care le întreprinde, Banca Naţională a României implementează o politică monetară adecvată realizării obiectivului său fundamental şi asigură îndeplinirea celorlalte atribuţii prevăzute de lege, fără a urmări rezultate de ordin comercial cum ar fi maximizarea profitului. Totuşi, în activitatea băncii centrale există o preocupare permanentă pentru utilizarea eficientă a resurselor aflate la dispoziţia sa, inclusiv prin limitarea cheltuielilor proprii de funcţionare. Astfel, cheltuielile de funcţionare au fost în 2025 cu circa 10% sub nivelul bugetat, iar ponderea lor în cheltuielile totale s-a menţinut la acelaşi nivel ca în anul anterior, respectiv 8%", se menţionează în raport.

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2025 este profit în sumă de 2,346 miliarde lei, cu 39% la sută (-1,496 miliarde lei) mai mic faţă de cel înregistrat în anul anterior (3,842 miliarde lei), ca urmare, în principal, a următoarelor evoluţii: obţinerea unui profit operaţional semnificativ, în sumă de 6,857 miliarde lei, cu 21% (+1,21 miliarde lei) peste profitul operaţional al anului anterior (5,646 miliarde lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluarea activelor nete în valută în sumă de 4,298 miliarde lei, cu 178% mai mari (+2,749 miliarde lei) decât nivelul cheltuielilor similare consemnat la 31 decembrie 2024 (1,548 miliarde lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluarea la valoarea de piaţă a titlurilor denominate în valută în sumă de 212,72 milioane lei, cu 18% (-47,054 milioane lei) mai puţin decât nivelul cheltuielilor similare consemnat la 31 decembrie 2024 (259,774 milioane lei); înregistrarea de venituri nete din reevaluarea construcţiilor şi terenurilor la 31 decembrie 2024 în sumă de 4,166 milioane lei (2025: zero).

Potrivit sursei citate, rezultatul financiar pozitiv al Băncii Naţionale a României a fost susţinut, în principal, de realizarea de venituri nete din administrarea activelor şi pasivelor în valută; în anul 2025, veniturile nete din administrarea activelor şi pasivelor în valută au fost de 9,018 miliarde lei, cu 1% mai mari (+89,852 milioane lei) decât cele aferente anului 2024, în sumă de 8,928 miliarde lei.

Valoarea în lei a activelor externe la 31 decembrie 2025 a crescut faţă de perioada similară a anului anterior cu 11,1% în termeni nominali (+40,230 miliarde lei), respectiv cu 1,3%

în termeni reali (+5,065 miliarde lei).

"Existenţa unui nivel adecvat al rezervelor internaţionale reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale credibilităţii externe a unui stat; în cazul Băncii Naţionale a României, activele externe reprezentau 97,9% din totalul activelor bilanţiere la 31 decembrie 2025", se precizează în raportul consultat de Agerpres.

Veniturile totale realizate în anul 2025 au fost în cuantum de 12,002 miliarde lei, valoare ce indică un grad de realizare de 98,9% faţă de nivelul planificat al perioadei. Reprezentanţii BNR explică faptul că această evoluţie a fost determinată de dinamica categoriilor de venituri cu impact semnificativ în execuţia bugetară, respectiv veniturile din dobânzi, care au înregistrat un grad de realizare de 98,5%, precum şi veniturile din operaţiuni valutare, realizate în proporţie de 97,8%, ca urmare, în principal, a orientării plasamentelor realizate în cadrul activităţii de administrare a rezervelor internaţionale către operaţiuni cu titluri, în detrimentul plasamentelor sub formă de depozite la alte bănci centrale, în condiţiile unor randamente mai avantajoase aferente titlurilor, ceea ce a influenţat nivelul realizat al veniturilor din dobânzi.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2025 au fost în valoare de 9,656 miliarde lei, ceea ce reprezintă 95,6% din prevederile bugetare, evoluţie realizată în principal pe seama nivelului mai redus decât cel anticipat al cheltuielilor cu diferenţele nefavorabile din reevaluarea activelor şi pasivelor în valută la 31 decembrie 2025. Acestea au înregistrat un cuantum de 4,51 miliarde lei, valoare ce reprezintă 90,2% din prevederile bugetare, evoluţie consemnată, în principal, pe seama componentei diferenţelor nefavorabile din reevaluarea la valoarea de piaţă a titlurilor denominate în valută.

Raportul mai semnalează că poziţia financiară a Băncii Naţionale a României la 31 decembrie 2025 a înregistrat o consolidare considerabilă, capitalul propriu al instituţiei înregistrând un nivel semnificativ pozitiv (66,391 miliarde lei), cu 37% mai mare (+17,87 miliarde lei) faţă de 31 decembrie 2024 (48,516 miliarde lei).