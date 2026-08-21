BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată și din argint, din seria"Pictori români". FOTO: X BNR

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o monedă din argint, colorată, realizată sub forma unui tablou şi destinată colecţionării, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naşterea pictorului Nicolae Tonitza.



"Continuăm să inovăm în domeniul numismaticii româneşti. Lansăm o monedă cu adevărat deosebită. Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naşterea pictorului Nicolae Tonitza, Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint, colorată, realizată sub forma unui tablou şi destinată colecţionării. Totodată, această emisiune numismatică deschide seria "Pictori români", dedicată unor mari nume ale artei româneşti. Despre Tonitza se pot spune multe: a fost una dintre personalităţile importante ale modernităţii artistice româneşti interbelice, profesor, rector, cronicar, caricaturist. Născut la Bârlad, în 1886, a studiat la Şcoala de Belle-Arte din Iaşi, iar ulterior şi-a continuat formarea artistică la Munchen şi a petrecut o perioadă la Paris", anunţat presedintele Comisiei de Numismatica din BNR, Cristian Popa.



El a subliniat, într-o declaraţie transmisă Agerpres, că sunt pictori care pot fi recunoscuţi după o tehnică, o paletă de culori sau un anumit tip de peisaj, dar Nicolae Tonitza este recunoscut "după o privire".



"O privire de copil. Ochii aceia mari, rotunzi şi expresivi ai copiilor pictaţi de el au devenit una dintre imaginile-emblemă ale artei româneşti din secolul XX. Dar universul artistic al lui Tonitza este mult mai larg: natura statică cu flori, scenele de interior, peisajele şi portretele sunt, de asemenea, definitorii pentru opera sa. Tema care avea însă să-l facă inconfundabil rămâne copilăria. Printre lucrările sale cunoscute se numără "Cina copiilor", "Fata pădurarului" şi diverse variante pentru "Cap de copil"", a explicat Popa.



Moneda dedicată lui Nicolae Tonitza este din argint, realizată în calitatea Proof, are o valoare nominală de 10 lei, o greutate de 31,103 grame şi dimensiunea de 43x31mm.



Aversul colorat al monedei prezintă tabloul "Flori galbene" de Nicolae Tonitza aflat în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României şi care a făcut parte, în perioada interbelică, din colecţia de artă a Băncii Naţionale a României.



"Am început să desenez la vârsta când încep să deseneze toţi copiii, fără deosebire, adică la vârsta când prinzi a sta copăcel şi poţi ţine, în degetele micuţe şi neastâmpărate, o aşchie de cărbune sau un bulgăraş de cretă. Uşile, duşumelele, prostirile de pe paturi, pereţii, feţele de mese au fost primele mele materiale, pe lângă cretă şi cărbune", mărturisea pictorul Nicolae N. Tonitza, citat de oficialul BNR.



Conform unui comunicat al Băncii Naţionale, aceasta este prima monedă de formă dreptunghiulară lansată de Banca Naţională a României în circuitul numismatic.



Aversul monedei redă o imagine color a tabloului "Flori galbene" de Nicolae Tonitza, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2026". Reversul monedei prezintă portretul, numele pictorului Nicolae Tonitza şi anii între care a trăit acesta "1886-1940".



Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.



Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 500 de piese, iar preţul de vânzare pentru moneda din argint este 1.150,00 lei cu TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate



BNR precizează că monedele din argint din Seria "Pictori români" - Nicolae Tonitza au putere circulatorie pe teritoriul României.



Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.