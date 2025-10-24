BNR publică documente din dosarul „Tezaur”: Câte tone din aurul României sunt ținute de Rusia la Moscova de peste un secol

Anexă la Protocolul întocmit la Moscova, la 16 februarie 1917, în urma inventarierii tezaurului BNR depus la Kremlin. Sursa foto: BNR

Banca Naţională a României (BNR) a lansat o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului țării noastre evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia, potrivit unui comunicat transmis vineri.

„Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial şi răspunzând cererilor din ţară şi străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât şi la acţiunile întreprinse pentru a recupera această avuţie naţională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză şi, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum şi copii ale documentelor originale din arhiva proprie”, susţin reprezentanţii BNR.

Banca Naţională a României este păstrătoarea dosarului „Tezaur”, care reuneşte toate documentele privind depozitarea stocului său de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin, la Moscova, precizează sursa citată.

„Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanţă neonorată de către moştenitorul de drept al depozitarului-garant”, se menţionează în comunicat.

Prin accesarea noii secţiuni se găsesc informaţii sistematizate, unele fiind inedite, despre: "Activităţi pentru promovarea problemei Tezaurului", "Expoziţie - Tezaurul BNR de la Moscova", "Istorie Tezaur", "Inventarul Tezaurului", "Restituiri parţiale" şi "Acte în sprijinul repatrierii Tezaurului".