Bolojan anunţă că a propus ca proiectele speculative din Energie să-şi piată autorizaţiile şi prezintă cinci direcţii de acţiune

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: captură video Facebook/Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, că a propus ANRE ca proiectele speculative din domeniul energiei electrice, care ocupă capacităţi în reţea fără a fi implementate, să îşi piardă autorizaţiile, iar proiectele care dispun de finanţare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt. "Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creștem producția de energie și să punem ordine în modul în care funcționează piața", a postat Bolojan pe Facebook, prezentând cinci direcții de acțiune în domeniu.

"Energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula și ineficiența și al unor întârzieri în investiții care s-au acumulat în timp.

Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni.

Astăzi am semnat și am trimis o propunere către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în contextul dezbaterii care va avea loc mâine, privind modificarea regulamentelor prin creșterea garanțiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu (Link: https://gov.ro/.../propuneri-pentru-intarirea-disciplinei...).

Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creșterea producției de energie.

Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creștem producția de energie și să punem ordine în modul în care funcționează piața", a postat premierul.

Cele cinci direcţii de acţiune ale lui Bolojan

"Așa cum am prezentat în conferința de presă de la sfârșitul săptămânii trecute, am stabilit cinci direcții de acțiune:

1. Deblocarea investițiilor reale

În prezent, accesul la rețele este blocat de un număr foarte mare de avize tehnice de racordare care nu se concretizează. Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative și nu se realizează. Acestea blochează investitorii serioși, care fie sunt obligați să cumpere proiecte, fie să suporte costuri suplimentare pentru racordare.

Corectăm această situație prin reguli mai stricte: creștem garanțiile, impunem termene ferme și eliminăm proiectele care nu sunt duse la capăt. Astfel, eliberăm rețelele și redăm accesul celor care pot construi efectiv.

2. Creșterea performanței companiilor de stat din domeniul energiei

Companiile de stat produc cea mai mare parte a energiei din România, dar performanța lor este afectată de indicatori slabi, care măsoară activitatea, nu rezultatele. Lipsesc criteriile care să ducă la înlocuirea managementului atunci când obiectivele nu sunt îndeplinite, iar investiții importante sunt întârziate ani de zile.

Vom schimba această abordare: audităm contractele de mandat, introducem indicatori clari și măsurabili, legați direct de performanță, și stabilim reguli fără echivoc pentru menținerea în funcție.

3. Reducerea distorsiunillor din piața de energie

O parte importantă din energie se tranzacționează pe piețele pe termen scurt, unde volatilitatea este ridicată și prețurile sunt mai mari. În plus, există comportamente în piață care amplifică aceste distorsiuni și afectează costul final pentru consumatori.

Vom reduce dependența de piața spot, vom stimula contractele pe termen lung și vom îmbunătăți mecanismele de funcționare ale pieței, inclusiv prin creșterea lichidității și o mai bună disciplină a actorilor implicați.

4. Creșterea capacităților de stocare

România a crescut în ultimii ani producția din surse regenerabile, dar fără o dezvoltare suficientă a capacităților de stocare. Această lipsă generează dezechilibre în sistem și costuri suplimentare. În prezent, capacitățile de stocare sunt încă limitate raportat la nevoi.

Accelerăm investițiile în baterii și în stocarea prin pompaj, folosind fonduri europene și scheme de sprijin, și corelăm noile investiții în regenerabile cu soluții de stocare, pentru a stabiliza sistemul.

5. Susținerea investițiilor strategice

Proiectele majore din energie sunt esențiale, dar multe dintre ele sunt întârziate de birocrație, proceduri greoaie și lipsa de coordonare. Interconectările, modernizarea rețelelor și noile capacități de producție trebuie accelerate.

Vom simplifica procesele de autorizare și vom reduce blocajele administrative, astfel încât aceste investiții să fie duse la capăt într-un ritm care să răspundă nevoilor reale ale economiei.

Aplicarea acestor măsuri înseamnă corectarea unor disfuncționalități majore care astăzi țin prețurile sus și blochează dezvoltarea. Primele efecte trebuie să apară din această toamnă, iar pe parcursul anului viitor românii trebuie să vadă o piață mai stabilă și prețuri mai corecte la energie", a mai transmis Ilie Bolojan.