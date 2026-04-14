România caută bani peste Ocean pentru proiecte nucleare. Ivan: „Banca Mondială a acceptat să discute finanțarea, avem nevoie de bani”

România încearcă să obțină finanțare din Statele Unite pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă, în contextul în care Banca Mondială a acceptat pentru prima dată să discute despre sprijin pentru proiecte nucleare. Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat pentru Antena 3 CNN, de la Washington, că e încrezător că discuțiile pe care le poartă cu marii bancheri ai lumii „vor permite României să avem instrumente financiare pentru a finanța nuclearul”.

Ivan, după discuțiile cu Banca Mondială: România trebuie să devină prima ţară din lume în care BM finanţează producţia de energie nucleară

"Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, preşedintele Grupului Băncii Mondiale, despre investiţiile în energie care susţin competitivitatea economiei României şi creează locuri de muncă. România are nevoie de investiţii masive şi bancabile în termoficare urbană şi eficienţă energetică, modernizarea reţelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze şi flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum şi în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix", a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, Bogdan Ivan.



El a precizat că aceste direcţii sunt deja definite ca platforme investiţionale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene şi orientat exact spre deblocarea acestor investiţii.



"Am cerut trecerea rapidă la un pachet "One World Bank Group" pentru pregătire de proiecte, finanţare programatică şi garanţii care reduc costul capitalului şi atrag investitori. Rezultatul pentru oameni şi companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente şi o economie mai competitivă, susţinută de infrastructură energetică modernă şi sigură. Le mulţumesc colegilor mei, Alexandru Nazare şi Dragoş Pîslaru, pentru colaborare şi pentru susţinerea acestor direcţii strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington", a mai scris ministrul Energiei, pe pagina de socializare.

„România are proiecte de aproximativ 15 miliarde de euro în nuclear, unde avem nevoie de acești bani”

„Focusul din acest an de la întâlnirile Băncii Mondiale este clar pe energie și pe tehnologie. Nu putem vorbi despre industrie, nu putem vorbi despre națiuni independente dacă nu vorbim despre mai multă producție de energie, stocare și în același timp un preț corect pentru aceste lucruri. Vedem ce s-a întâmplat la nivel mondial odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că agenda sa de discuții este una clară și axată pe finanțare pentru energie. „Întâlnirile mele de astăzi sunt foarte clare. Mă văd direct cu președintele Băncii Mondiale, în baza unei discuții foarte pragmatice cu el, care are de asemenea focusul pe energie”.

Ivan a explicat că România a cerut încă de anul trecut sprijin pentru dezvoltarea energiei nucleare. „Încă de acum 10 luni, când am ajuns în acest portofoliu, împreună cu Agenția Mondială a Energie și Agenția Atomică, am cerut o linie de finanțare directă din partea Băncii Mondiale pentru producția de energie bazată pe nuclear. Iată că de această dată, o dată în istorie, Banca Mondială a acceptat să discute, să finanțeze nuclearul”.

„România are proiecte de aproximativ 15 miliarde de euro în nuclear, unde avem nevoie de acești bani, au dobândă foarte mică de 1-2%, lucru care ne permite să intrăm într-o construcție financiară, pentru a reproiecta reactorul 1 care intrăm cu el în retehnologizare și pentru a reconstrui reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, care au fost pe hârtie, acum deja am făcut pași foarte importanți în această direcție”, a mai spus Ivan.

El și-a exprimat încrederea că discuțiile cu marile instituții financiare vor duce la soluții concrete. „Am încredere că după această întâlnire de astăzi cu președintele Băncii Mondiale, cu președintele US Eximbank, cu președintele DFC-ului, cei mai mari bancheri din lume cu care mă întâlnesc personal astăzi, am încredere că o să avem instrumente financiare pentru a finanța nuclearul din România la un nivel de cost care să ne permită ca megawatul produs în țara noastră pe următorii 30 de ani să fie în jur de 100 euro per megawat, un preț foarte bun”.

Ministrul a vorbit și despre planurile pe termen scurt și mediu din sectorul energetic. „Oamenii de acasă trebuie să știe următoarele lucruri. Am luat un portofoliu extrem de complicat în domeniul energiei, acum deja am calculat foarte clar și știu ce voi livra până la finalul acestui an - undeva la peste 2200 de megawați producție energie electrică, 1500 de megawați stocare, iar perspectiva e ca în 5 ani de zile să producem și nuclear, să dublăm capacitatea”.

El a detaliat și planurile privind stocarea energiei. „Să producem și capacități de stocare a energiei prin pompaj, la fiecare hidrocentrală mare să facem încă o hidrocentrală în care în timpul zilei vom putea să folosim energia care uzinează pentru a încărca apa în acel nou baraj și în această formă România își va dubla în aproximativ cinci-șase ani capacitatea de producție a energiei electrice în bandă, lucru care automat ne va duce ca o țară care are un preț sub media Uniunii Europene, dar mai ales ne va crea competitivitate în zona industrială”.

În opinia sa, aceste investiții vor schimba poziția economică a României. „România, datorită producției de energie, se va muta dinspre o economie marginală înspre o economie puternică, care va avea predictibilitate timp de 10 ani de acum înainte să spună oricărui investitor „Uite, din România poți să folosești atâta energie pe care noi o producem la următorul preț” și automat fiecare mare investitor va putea să știe că România e o țară în care se poate face business serios”.

Totuși, ministrul a subliniat că rezultatele nu vor apărea imediat. „Dar aceste lucruri au un termen de minim 10 ani. Începem încă de acum să lucrăm la ele tocmai pentru a ne asigura că România e o țară care este văzută ca o țară atractivă pentru orice investitor”.

Ivan a adăugat că discuțiile cu partenerii internaționali sunt deja într-o fază avansată. „Nu suntem aici doar ca să ne cunoaștem. Avem discuțiile începute de până acum, am avut contracte cu acești oameni, am vorbit în mod direct cu ei, am prezentat proiectele noastre. Acum suntem într-o fază avansată în care trebuie doar să ne setăm exact cum vom lua acești bani, fără a pune presiune pe bugetul de stat și pe deficitul României”.

Ministrul a vorbit și despre oportunitățile pentru companiile românești în regiune. „De exemplu, Ucraina are acum nevoie foarte mare de investiții și eu cred că o parte importantă a reconstrucției trebuie să fie făcută de companiile românești care să meargă acolo, care să aibă garanții din partea Băncii Mondiale și am discutat un mecanism de acest gen, de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, în care orice euro investit luat din State, investit de către companii românești în Ucraina și în Republica Moldova, să poată să fie garantat de către UE EximBank”.

În final, acesta a subliniat că România își propune un rol mai important în regiune. „Așa că vorbim despre proiecția pentru România și pentru regiune a companiilor românești. E o viziune foarte clară pe care am discutat-o și cu președintele țării, cu ministrul și toată echipa pentru a ne asigura că România devine un jucător relevant pe piața internațională”.