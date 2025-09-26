Bosch va concedia 13.000 de angajați din divizia de piese auto. Care este motivul

Bosch a precizat că intenționează să diminueze investițiile în facilități de producție, pe fondul cererii aflate în scădere. sursa foto: Getty

Bosch va reduce aproximativ 13.000 de locuri de muncă suplimentare în divizia sa de piese auto până în 2030, ceea ce reprezintă circa 3% din forța sa de muncă la nivel global, notează Euronews.

Concedierile, care se adaugă celor deja operate de companie în ultimii ani, vor afecta în special posturile din Germania.

Sediul central al companiei din regiunea Stuttgart va fi cel mai puternic lovit, iar unități din zone precum Feuerbach și Schwieberdingen vor pierde, la rândul lor, mii de locuri de muncă.

Gigantul ingineriei vrea să recupereze „cât mai rapid posibil” pierderile de 2,5 miliarde de euro, în condițiile în care industria auto europeană rămâne în declin. Firma a anunțat că intenționează să înceapă imediat discuțiile cu angajații afectați.

Producătorii auto se confruntă cu o cerere slabă, costuri ridicate cu forța de muncă și energia, concurență din partea modelelor chinezești mai ieftine, dar și tarife suplimentare la exporturile către SUA. În prezent, aceste taxe pentru mașini și piese auto sunt de 15%, în scădere de la nivelul de 27,5% care fusese inițial amenințat.

Pe lângă presiunile venite din SUA, tranziția către mobilitatea electrică complică și mai mult situația producătorilor auto, în condițiile în care persistă incertitudini privind obiectivele UE de reducere a emisiilor de carbon. Mai multe guverne europene au redus, de asemenea, subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice, ceea ce a lovit cererea.

Bosch este unul dintre producătorii care caută să reducă drastic costurile în fața acestor provocări. Printre companiile europene care au anunțat concedieri în acest an se numără Volkswagen și Volvo, iar din afara Europei – Nissan și Stellantis.

Pe lângă reducerea numărului de angajați, Bosch a precizat că intenționează să diminueze investițiile în facilități de producție, pe fondul cererii aflate în scădere.

Anunțul Bosch reprezintă o lovitură pentru cancelarul german Friedrich Merz, care încearcă să atragă investiții și să revitalizeze sectorul industrial slăbit al țării, promițând o creștere a cheltuielilor publice.

Germania a aprobat anul acesta o modificare constituțională a regulii „frânei datoriei”, ceea ce înseamnă că cheltuielile de apărare care depășesc 1% din PIB nu vor mai fi supuse limitelor de împrumut. Guvernul a creat, de asemenea, un fond extrabugetar de 500 de miliarde de euro pentru investiții suplimentare în infrastructură, menit să ofere un impuls economiei germane.

PIB-ul Germaniei este estimat să crească cu 0,2% în acest an, după doi ani de contracție, deși experții avertizează că economia rămâne într-o situație fragilă.