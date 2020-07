Ce salarii oferă Burger King în România! Compania continuă să deschidă noi restaurate

Într-un interviu pentru news.ro, Alan Laughlin, preşedinte Burger King CE – AmRest, a spus că cele trei restaurante deschise până acum în România numără 100 de angajaţi, dar că procesul de recrutare continuă și acum în ciuda crizei generate de COVID-19. El a dat asigurări și că în curând va deschide și celelalte cinci restaurante în locații cheie.

”Cel mai probabil vom face noi angajări anul acesta, odată cu noile deschideri de restaurante. Vom continua procesul de recrutare în Bucureşti, ca urmare a procesului de expansiune pe care ni l-am propus pe piaţa din România. Reamintim că oferta noastră salarială porneşte de la 1.750 lei net (2.950 lei brut) pentru lucrătorii din restaurante (Crew Members) şi 2.500 – 3.800 lei net (4.250 – 6.500 lei brut) pentru manageri”, a declarat Laughlin.

Cum a afectat pandemia afacerile Bruger King

"La început, în starea de urgenţă, am fost nevoiţi să închidem toate restaurantele. Nu a fost un moment uşor, însă am ştiut că viteza timpului de reacţie este crucială. Ne-am reorganizat, am căutat soluţii iar apoi le-am şi implementat rapid. Astfel, am început să ne concentrăm pe zona de food delivery, take away şi, mai apoi, când lucrurile au devenit oarecum mai relaxate, am oferit şi serviciul de pick-up. În acest moment ne bucurăm de rezultate bune, ca urmare a mobilizării noastre rapide – în cele trei luni am reuşit să avem aproximativ 60.000 de comenzi înregistrate şi 15.000 de Whopper burgeri vânduţi. Sunt cifre care ne bucură şi vrem să ne menţinem pe un trend ascendent. Într-adevăr, nu ştim ce urmează şi nu putem prevedea, dar am învăţat în această perioadă cât de important este să nu îţi abandonezi niciodată clienţii. Oricâte obstacole ar fi de trecut, aceştia merită cele mai bune servicii şi totodată să se simtă în siguranţă”, a spus Alan Laughlin.

Lanțul de fast-food Burger King a intrat prima dată pe piața din România în anul 2008, în sistem de franciză și s-a bucurat de un oarecare succes. Cu toate acestea, în 2012, operatorul francizei locale a intrat în insolvență și a închis toate restaurantele. Până în 2019, un singur restauranat sub brandul Burger King mai funcționa în România, respectiv cel din Aeroportul Otopeni. Acum însă revine în forță și promite o extindere spectaculoasă la nivel național.