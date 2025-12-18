Proiectul pentru construirea a șase reactoare nucleare mici a ajuns în ultima etapă de studii la Doicești

Proiectul SMR (Small Modular Reactors), care presupune construirea unor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, este în ultima etapă de studii de design și fezabilitate la Doicești. FOTO: Facebook Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi pe pagina sa de Facebook că proiectul SMR (Small Modular Reactors), care presupune construirea unor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, este în ultima etapă de studii de design și fezabilitate la Doicești.

Proiectul SMR va include 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care vor produce un total de 462 MW de energie electrică, în regim continuu, cu un factor de capacitate de peste 95%. Aceasta reprezintă o sursă constantă și sigură de energie, disponibilă 24/7, care va contribui semnificativ la stabilitatea și securitatea energetică a României.

Ministrul precizează că această tehnologie este singura la nivel mondial care a primit două aprobări de design din partea autorităților nucleare din SUA.

Ministrul adaugă că prin acest proiect se vor crea peste 2.000 de locuri de muncă în perioada construcției și mai mult de 230 de locuri permanente pentru operarea centralei.

„Felicit companiile românești care sunt parte din acest proiect, care și-au asumat soluții de finanțare pentru FEED 2 și care se angajează să finalizeze această etapă până în 28 februarie 2026”, a scris ministrul.

Ministrul Ivan a menționat, de asemenea, că în paralel se va realiza o analiză detaliată asupra posibilității dezvoltării altor proiecte SMR în România, având în vedere siguranța tehnologică, lipsa emisiilor și capacitatea acestei tehnologii de a susține sistemul național de energie pentru încă cel puțin 30 de ani.

România ar putea fi prima țară din Uniunea Europeană care produce energie din surse SMR. Experții spun că acest lucru ne-ar plasa într-un avantaj competitiv pentru alte proiecte care se dezvoltă în regiune. Polonia are în plan construcția a 24 astfel de reactoare. Norvegia și-a selectat deja un sit candidat pentru dezvoltarea unui SMR.

Finlanda, Marea Britanie, Cehia chiar și Ucraina și-au manifestat interesul pentru dezvoltarea de centrale SMR. România ar putea fi prima țară din Europa cu o centrală SMR care generează 462 de MW de energie, suficienți pentru a alimenta peste 1 milion de case, la un consum mediu de 200 kw/lună.