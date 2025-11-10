România vrea să obțină o finanțare de 30 de miliarde de dolari din SUA. „Reactoarele SMR vor asigura energie pe următorii 30 de ani”

Publicat la 14:17 10 Noi 2025

Un singur reactor SMR de la Doicești ar putea alimenta cu energie o fabrică medie AI. Foto: Facebook/Ambasada SUA

Proiectul SMR de la Doicești este din nou în centrul atenției, în contextul parteneriatului strategic România – SUA, dar și în perspectiva creșterii interesului investitorilor pentru centre de Inteligență Artificială. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a declarat că urmărește o finanțare americană de 30 de miliarde de dolari inclusiv pentru energia nucleară. Negocierea s-ar afla în fazele finale, spune ministrul.

„Aceste SMR-uri sunt o prioritate extrem de importantă în contextul în care vor asigura energie pe următorii 30 de ani”, a spus ministrul Energiei, la Europa FM.

Cererea și acceptanță pentru energie nucleară crește pe plan global, concomitent cu o proiecție clară pentru dezvoltarea infrastructurii AI, care necesită energie multă și livrată în bandă, cu alte cuvinte constant, fără întreruperi sau fluctuații.

Un raport al International Energy Agency (IEA) estimează că centrele de date (inclusiv cele alimentate de AI) la nivel global vor consuma ~945 TWh/an până în 2030, reprezentând aproape 3% din consumul electric total global. Click pentru sursă aici IEA

România s-a înscris într-un club select de 7 state din UE care participă la programul european EUROHPC- AI Factories cu Proiectul RO AI Factory.

Este practic primul pas spre dezvoltarea unei infrastructuri AI în țara noastră care presupune achiziţia şi operarea unui super-calculator de ultimă generaţie, optimizat pentru aplicaţii AI, precum şi dezvoltarea unui ecosistem de servicii dedicate cercetării, mediului de afaceri, instituţiilor publice şi IMM-urilor.

Directorul Tehnic al RoPower Nuclear arată că un singur reactor din viitoarea centrală SMR de la Doicești ar putea genera energie suficientă pentru alimentarea unui centru de date AI de dimensiune medie.

Proiectul se află încă în faza a doua de studii de fezabilitate. La finalul acesteia este așteptată o decizie finală de investiție în centrala SMR de la Doicești.

România ar putea fi prima țară din Uniunea Europeană care produce energie din surse SMR. Experții spun că acest lucru ne-ar plasa într-un avantaj competitiv pentru alte proiecte care se dezvoltă în regiune. Polonia are în plan construcția a 24 astfel de reactoare. Norvegia și-a selectat deja un sit candidat pentru dezvoltarea unui SMR.

Finlanda, Marea Britanie, Cehia chiar și Ucraina și-au manifestat interesul pentru dezvoltarea de centrale SMR. România ar putea fi prima țară din Europa cu o centrală SMR care generează 462 de MW de energie, suficienți pentru a alimenta peste 1 milion de case, la un consum mediu de 200 kw/lună.