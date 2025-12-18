ANRE a dat amenzi de peste 54 milioane de lei la trei producători de gaze offshore pentru că nu vindeau gazul la prețul reglementat

ANRE a dat amenzi de 54,5 milioane de lei la trei producători de gaze offshore, pentru că nu vindeau gazul la preţul reglementat, anunţă Autoritatea într-un comunciat de presă. Deşi preşedintele ANRE, George Niculescu, se declară "un susţinător al exploatărilor de gaz offshore", spune că "asta nu înseamnă "că osffshore-ul Mării Negre trebuie să devină un fel de Est Sălbatic".

"Reprezentanților societăților BLACK SEA OIL & GAS S.A., PETRO VENTURES RESOURCES S.R.L.și GAS PLUS DACIA S.R.L le-au fost comunicate astăzi procesele verbale de constatare a contravenției pentru neîndeplinirea obligației legale de a vinde, în perioada 01.01.2024 -31.12.2024, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă, cu preţul reglementat de 150 lei/MWh, respectiv de 120 lei/MWh, stabilit de prevederile din O.U.G nr. 27/2022. Celor trei societăți le-a fost aplicată sancțiunea de amendă cu 3% din cifra de afaceri din anul 2024", anunţă Autoritatea.

Astfel, valoarea sancțiunilor aplicate fiecărei companii este următoarea:

BLACK SEA OIL & GAS S.A., amendă reprezentând suma de 37.160.764,62 lei.

PETRO VENTURES RESOURCES S.R.L., amendă reprezentând suma de 11.566.266,51 lei.

GAS PLUS DACIA S.R.L., amendă reprezentând suma de 5.843.466,69 lei.

"Aceste societăți au fost repetat sancționate începând cu anul 2022, pentru aceeași faptă. Decizia lor de a nu vinde gazul extras din perimetrele offshore la prețul reglementat stabilit prin lege reprezintă o gravă abatere de la cadrul legislativ și de reglementare în vigoare. ANRE a decis să aplice o amendă de 3% din cifra de afaceri, totalul însumând aproape 10 milioane de euro. Am fost și sunt un susținător al exploatărilor de gaz offshore. Asta nu înseamnă că osffshore-ul Mării Negre trebuie să devină un fel de Est Sălbatic, în care operatorii economici aleg să nu respecte legea", a spus Niculescu.