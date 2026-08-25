Câți bani cash ar trebui să ai în casă în caz de urgență. Suma recomandată de bănci pentru primele 72 de ore

Bancnote românești de 100 și 200 de lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Într-o perioadă în care tot mai multe plăți sunt făcute cu telefonul sau cardul, ideea de a păstra bani cash în casă poate părea învechită. Totuși, numerarul poate deveni extrem de util atunci când apar situații neprevăzute: o pană de curent, o problemă la bancă, o defecțiune a bancomatelor sau chiar un atac cibernetic care afectează sistemele de plată.

De altfel, recomandările europene din ultimii ani pun din nou accent pe importanța unei mici rezerve de numerar pentru situații de urgență. Întrebarea este însă: câți bani cash ar trebui să ai în casă?

Câți bani cash este bine să ai în casă

Un reper concret vine din Țările de Jos. De Nederlandsche Bank (DNB) și organizațiile reunite în Forumul Național pentru Sistemul de Plăți recomanda, în 2025, păstrarea a aproximativ 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil, sumă calculată pentru a acoperi cheltuielile esențiale timp de aproximativ 72 de ore.

Astfel, pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, recomandarea ar însemna aproximativ 200 de euro cash.

Este important de precizat că aceasta este o orientare pentru situații de urgență, nu o regulă care trebuie respectată de fiecare gospodărie. Suma poate fi ajustată în funcție de cheltuielile unei familii, de numărul membrilor gospodăriei și de eventualele nevoi speciale, cum ar fi medicamentele, hrana pentru animale sau transportul.

În Austria, spre exemplu, inițiativa „Cash for all cases” („Bani cash pentru orice situație”) recomandă păstrarea unei sume de aproximativ 100 de euro pentru fiecare membru al gospodăriei, în bancnote de valori mici, într-un loc sigur.

În România, o recomandare recentă a Băncii Naționale a României merge în aceeași direcție: păstrarea unor sume rezonabile de numerar poate ajuta la continuitatea plăților esențiale în situații excepționale. BNR subliniază însă că acest lucru nu trebuie confundat cu un îndemn de a retrage economiile din bănci.

De ce este util să ai bani cash în casă

Într-o situație normală, cardul și telefonul sunt suficiente pentru majoritatea cumpărăturilor. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică sau al unei probleme tehnice, însă, lucrurile se pot schimba rapid.

Dacă nu funcționează terminalele de plată, bancomatele sau serviciile de internet banking, accesul la banii din cont poate deveni temporar dificil. Într-un asemenea scenariu, bancnotele și monedele pot permite cumpărarea alimentelor, a apei, a medicamentelor sau plata transportului.

DNB recomandă tocmai de aceea ca banii pentru situații de urgență să fie păstrați în mai multe cupiuri, inclusiv bancnote de valori mai mici și monede, pentru a putea face plăți cât mai ușor.

Și recomandările europene privind pregătirea pentru situații de urgență includ numerarul printre lucrurile care ar trebui să se regăsească într-un kit pentru gospodărie.

Comisia Europeană a recomandat pregătirea unor provizii care să permită gospodăriilor să se descurce pentru cel puțin 72 de ore în cazul unei crize. Printre elementele menționate se numără apa, alimentele, medicamentele, documentele importante și banii cash.

Câți bani cash să păstrezi pentru primele 72 de ore

Dacă folosim ca reper recomandarea olandeză de anul trecut, calculul este simplu:

1 adult: aproximativ 70 de euro

aproximativ 70 de euro 2 adulți: aproximativ 140 de euro

aproximativ 140 de euro 1 copil: aproximativ 30 de euro

aproximativ 30 de euro 2 copii: aproximativ 60 de euro

aproximativ 60 de euro familie cu doi adulți și doi copii: aproximativ 200 de euro

Suma este destinată în primul rând cheltuielilor esențiale din primele trei zile, nu cumpărăturilor obișnuite sau unei rezerve financiare pe termen lung. DNB precizează că valoarea poate fi adaptată în funcție de situația personală.

Pentru o gospodărie din România, o abordare practică poate fi să pornească de la aceleași principii și să calculeze cât ar costa, în cazul familiei respective, alimentele, apa, medicamentele și transportul pentru câteva zile.

BNR: numerarul poate fi relevant în cazul unei crize

Importanța unei rezerve de cash a fost readusă în atenție și în România. În iulie 2026, BNR a transmis că numerarul se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales în contextul creșterii riscurilor cibernetice și al evoluțiilor geopolitice.

Banca centrală a precizat că numerarul și serviciile financiare digitale trebuie privite ca instrumente complementare. Păstrarea unor sume rezonabile în numerar poate ajuta la efectuarea plăților esențiale atunci când apar probleme, însă BNR avertizează că deținerea unor sume mari în afara sistemului bancar vine cu riscuri precum furtul, pierderea sau distrugerea banilor.

Prin urmare, ideea nu este să ții toate economiile în numerar acasă, ci să ai o rezervă de cash suficientă pentru situații neprevăzute.

Ce situații poate acoperi rezerva de numerar

Banii cash din casă pot fi utili în mai multe scenarii:

o pană de curent care afectează sistemele de plată;

probleme tehnice ale unei bănci;

bancomate care nu funcționează;

întreruperea serviciilor de internet sau a rețelelor de comunicații;

atacuri cibernetice asupra unor infrastructuri financiare;

dezastre naturale sau alte situații în care accesul la servicii este temporar limitat.

În astfel de cazuri, obiectivul nu este să poți face cumpărături pentru săptămâni întregi, ci să ai suficient numerar pentru nevoile esențiale până când sistemele normale de plată sunt restabilite.

Nu ține toți banii în casă

O rezervă de numerar pentru urgențe nu trebuie confundată cu economiile familiei.

BNR subliniază că păstrarea unor sume mari de bani cash acasă presupune riscuri și nu reprezintă un motiv pentru retragerea depozitelor bancare. Depozitele eligibile beneficiază de protecția schemei de garantare în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

Așadar, o strategie echilibrată este să ai o sumă mică de bani cash, ușor accesibilă în caz de urgență, în timp ce economiile rămân în instrumente financiare potrivite obiectivelor tale.

Cum să păstrezi rezerva de cash

Nu este recomandat ca toată suma să fie formată dintr-o singură bancnotă de valoare mare. Într-o situație de urgență, este posibil ca un comerciant să nu aibă suficient rest.

De aceea, rezerva poate fi formată din bancnote de valori diferite și monede. Recomandarea olandeză menționează explicit această variantă, pentru ca banii să poată fi folosiți cât mai ușor.

Numerarul ar trebui păstrat într-un loc sigur, ferit de accesul persoanelor neautorizate și de riscuri precum apa, focul sau furtul.