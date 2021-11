Câţi români şi-au scos banii din Pilonul II de pensii şi în ce condiţii. Majoritatea a preferat toată suma odată

Plata pensiilor din Pilonul II se face acum integral sau defalcat pe 5 ani, deşi autoritățile pregătesc de mai mult timp o lege prin care plățile să fie în tranșe lunare pe durata vieții, fără posibilitatea de a se mai încasa integral suma acumulată.

Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu și Pilonul III facultativ) au realizat plăți de peste un miliard de lei (200 milioane euro) către aproape 115.000 de participanți și mostenitori, de la înființare și până la finele lunii septembrie 2021, a anunțat APAPR.

Cea mai mare parte din suma a fost platita de fondurile de pensii private obligatorii (605 milioane lei), restul fiind platit de fondurile de pensii private facultative (397 milioane lei). Numarul platilor efectuate este doar usor diferit: 59.000 la Pilonul II, fata de 55.000 la Pilonul III.

Până la apariţia unei noi reglementări legale privind plata pensiilor private, participanţii şi/sau mostenitorii acestora pot primi banii din partea fondurilor de pensii fie ca sumă unică, fie sub forma de rate egale pe o durata de cel mult 5 ani.

Conform Codului fiscal in vigoare, singura sarcină fiscală asupra veniturilor încasate în urma participării la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depăşesc o bază neimpozabilă de 2.000 RON lunar.

Fiscalizarea sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este similară cu cea corespunzator pensiilor din sistemul public (Pilonul I).

„Suma de un miliard de lei platita deja de fondurile Pilon II si Pilon III marchează tranzitia sistemului de pensii private catre etapa de maturizare. Bineinteles, tranzitia va fi completa odata cu definitivarea cadrului pentru aplicarea legii de plata, unde mizam pe sustinerea tuturor autoritatilor implicate. Prin platile realizate, in volume din ce in ce mai semnificative, sistemul isi pune in aplicare misiunea sociala, oferind romanilor o sursa suplimentara de venit in momentul iesirii la pensie”, a declarat Andreea Pipernea, Vicepresedintele APAPR.

Fondurile de pensii private (Pilonul II si III) fac plăţi în cazul decesul participantului, în caz de invaliditate sau de pensionare.

Cum functioneaza pensiile private

Potrivit APAPR, Romania a urmat in 2007 practica internationala si a introdus un sistem de pensii private, la recomandarea si sub supravegherea Bancii Mondiale si a Uniunii Europene. Suplimentar fata de sistemul public de pensii (Pilonul I), au fost introduse fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) si fonduri de pensii private facultative (Pilonul III).



Pilonul II inseamna ca o mica parte din contributia de asigurari sociale (CAS) platita de toti romanii catre bugetul public sa fie directionata catre fonduri private de pensii, bazate pe acumulare si investirea continua a acestor sume. Banii din aceste fonduri nu apartin societatilor de administrare, ci romanilor care contribuie la Pilonul II – ei sunt proprietatea privata a oamenilor la fel ca un cont bancar sau alte active financiare. In prezent, un procent de 3,75% din cota de 25% de CAS este virata in conturile a peste 7 milioane de romani, la Pilonul II.



Pilonul III functioneaza similar, cu o singura diferenta majora: contributiile nu sunt redirectionate de la bugetul public (ca la Pilonul II), ci sunt platite in mod voluntar, facultativ, de catre salariati si/sau angajatorii lor. Contributia la fondurile de pensii facultative beneficiaza de o deductibilitate fiscala (cate 400 EUR / an, atat la angajat cat si la angajator), pentru incurajarea economisirii private. In prezent, peste 450.000 de romani contribuie pentru acest tip de pensie suplimentara, care se va adauga celei obtinute de la stat (Pilonul I) si de la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).



Problema demografica arata deja ca logica redistributiva a Pilonului I (sistemul de pensii de stat) nu mai poate functiona in mod sustenabil in viitor. Salariatii (contributorii) vor fi tot mai putini, iar pensionarii (beneficiarii) vor fi tot mai multi. De aceea, participarea la Pilonul II si Pilonul III de pensii private reprezinta singura solutie eficienta de economisire suplimentara, pentru o pensie mai buna in viitor.

Sistemul pensiilor private din România înregistrează o evoluție pozitivă și solidă, în ciuda problemelor generate de pandemia de Covid-19. Numărul participanților crește an de an, iar acest fapt arată că pensiile private, fie că sunt administrate privat, facultative sau ocupaționale, reprezintă o soluție viabilă de economisire pe termen lung.

