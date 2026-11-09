Cătină pentru japonezi, pui pentru francezi și germani: UE finanțează cu 4 milioane de euro două programe românești de promovare

1 minut de citit Publicat la 15:01 09 Noi 2026 Modificat la 15:01 09 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Două programe românești de promovare a produselor agroalimentare au primit undă verde de la Comisia Europeană și vor fi finanțate cu aproximativ 4 milioane de euro din bani europeni, a anunțat luni Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Campaniile vor promova, în Europa și în Asia, produse din cătină și din carne de pui, notează Agerpres.

România a depus în acest an cinci proiecte, însă doar două au fost selectate direct pentru finanțare. Celelalte trei au ajuns pe lista de rezervă, ceea ce înseamnă că ar putea primi totuși bani dacă Uniunea Europeană va avea la dispoziție un buget suplimentar.

„Finanţarea programelor SIMPLE este pusă în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate. Vor primi finanţare din partea UE în valoare de aproximativ 4 milioane euro, după semnarea acordurilor de grant”, precizează ministerul într-un comunicat.

Primul program vizează piețe din afara Uniunii Europene, precum Japonia și Thailanda, unde vor fi promovate mai multe produse pe bază de cătină: sucuri de cătină amestecate cu ghimbir sau măr, nectar de cătină, cătină ecologică uscată sau măcinată, ulei de cătină, amestecuri de cătină cu colagen sau ginseng, dar și apilarnil.

Cel de-al doilea program se adresează consumatorilor din Uniunea Europeană, mai exact celor din Franța, Germania și România, și va promova o gamă largă de produse din carne de pui, de la mușchiuleț, pipote și inimi până la ficat și pulpe de pui.

„Astfel, prin propunerile selectate România îşi consolidează poziţia pe piaţa agroalimentară europeană şi globală şi sporeşte competitivitatea sectorului agroalimentar al UE, încurajând trecerea la o alimentaţie mai sănătoasă şi mai echilibrată”, susține MADR.

Cele două programe se înscriu în obiectivele Pactului Verde European, ale Strategiei „De la fermă la consumator” (Farm to Fork) și ale Politicii Agricole Comune (PAC), care pun accentul pe sustenabilitate și pe agricultura ecologică.

Proiectele au fost selectate în cadrul campaniei 2026 a politicii UE de promovare a produselor agricole, cunoscută sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”.