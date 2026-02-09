Ce este recrutarea inversă, noua tendință de pe piața muncii. Daniel a folosit-o ca să-și găsească un job de birou

Găsirea unui loc de muncă de birou a devenit atât de dificilă, încât tot mai mulți candidați ajung să plătească ei firme de recrutare ca să le găsească locul potrivit pentru posturi disponibile. În mod tradițional, recrutarea funcționa invers, companiile plăteau recrutorii să găsească oameni pentru joburi greu de ocupat. Acum, pe o piață foarte competitivă, apar tot mai multe firme de recrutare care lucrează pentru candidați, scrie The Wall Street Journal.

Daniel Bejarano, în vârstă de 36 de ani, s-a înscris anul trecut la compania de recrutare inversă Refer, după ce a primit un e-mail de prezentare. Agentul AI al companiei l-a pus în legătură cu un manager de la Golden, o companie care avea vacante două posturi în IT. Bejarano a trecut prin mai multe interviuri și a primit oferta. După ce a fost angajat și și-a primit primul salariu, a plătit către Refer 20% din primul salariu. Daniel spune că a fost confortabil să nu se piardă într-o mare de candidați filtrați automat de sistemele de recrutare.

Modelul de recrutare inversă arată cât de greu le este acum celor care caută joburi de birou

Pentru prima dată de la pandemie, spre finalul lui 2025, numărul șomerilor a fost mai mare decât numărul joburilor disponibile, potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA. Iar, conform datelor federale din decembrie, găsirea unui loc de muncă poate dura în medie aproape șase luni.

În acest context, unele companii de recrutare care își caută clienți au mai multe șanse dacă se adresează candidaților, nu companiilor. În plus, pe piața muncii intră și mii de oameni concediați sau disponibilizați din companii precum Amazon, Dow și UPS.

Serviciile de recrutare inversă diferă. Unele cer un procent din salariu după ce candidatul se angajează. Altele iau o taxă fixă pentru a trimite aplicații în numele lui. De obicei, aceste servicii fac mai mult decât simpla consiliere de carieră sau corectarea CV-ului, uneori aplică efectiv în locul candidatului.

În prezent, Refer lucrează cu candidați din 20 de universități de top, dar vizează pe oricine este interesat de joburi în IT. Platforma le arată candidaților care sunt managerii care și-au exprimat interesul pentru profilurile lor. În plus, candidații pot cere ca un agent AI numit „Lia” să le facă prezentarea. „Lia” face peste 20 de prezentări pe zi, iar unele duc la angajări. În jur de 50 de candidați noi se înscriu zilnic, față de 10 în august, iar pe platformă sunt aproximativ 2.000 de companii.

Totuși, unele companii de recrutare tradiționale sunt sceptice, deoarace pun la îndoială atât etica taxării celor care caută un loc de muncă, dar și eficiența aplicării „pe bandă rulantă” în numele acestora.

Ken Jordan, cofondator al firmei Purple Gold Partners, spune că în trecut candidații plăteau pentru revizuirea CV-ului și că erau puține companii care ofereau servicii de recrutare inversă, situația care acum însă s-a schimbat. „Companiile astea sunt foarte bune la marketing, iar candidații aflați în situații vulnerabile pot fi ușor convinși”, spune el.

Jordan îi sfătuiește pe candidați să întrebe cine le gestionează datele, inclusiv accesul la conturi precum LinkedIn și Workday. De asemenea, ar trebui să întrebe cum se procedează când o aplicație cere ca persoana să confirme că ea însăși își trimite CV-ul.