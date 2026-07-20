Acum 115 ani, se înființa fabrica de încălțări care a ajuns simbol național. După '89, a ajuns în faliment. Acum, se transformă complet

2 minute de citit Publicat la 13:34 20 Iul 2026 Modificat la 13:34 20 Iul 2026

Fabrica de Piele și Încălțăminte Clujana, în 2021. Sursa foto: Agerpres Foto

Clujul va devine un centru strategic de referinţă adresat inovării şi cercetării aplicate, prin transformarea fostei fabrici de încălţăminte Clujana într-un hub care va integra funcţiuni complementare esenţiale pentru dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, a anunţat luni Consiliul Judeţean (CJ) Cluj.

„Consiliul Judeţean Cluj şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat menit să transforme judeţul Cluj într-un centru strategic de referinţă adresat inovării, cercetării aplicate şi transferului tehnologic către mediul economic. Acordul urmează a fi supus aprobării consilierilor judeţeni în proxima şedinţă a forului administrativ judeţean. (...)

Viitorul hub va integra funcţiuni complementare esenţiale pentru dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, respectiv: un 'FabLab' dedicat prototipării şi dezvoltării de produse, un incubator de afaceri destinat startup-urilor şi antreprenorilor inovatori, precum şi dezvoltarea de servicii de transfer tehnologic şi conectare între mediul universitar, cercetare şi companii”, se arată într-un comunicat trimis, luni, de CJ Cluj.

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Unde va fi amenajat noul hub

Potrivit sursei citate, de asemenea, vor fi amenajate inclusiv spaţii adecvate pentru activităţi de mentorat, co-working, de prototipare etc.

„Cu ajutorul fondurilor europene, vom înfiinţa pe fosta platformă industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activităţile de inovare, cercetare şi transfer tehnologic ale IMM-urilor din regiunea de Nord-Vest, care va păstra şi numele Clujana. Mediul de afaceri românesc şi antreprenorii noştri merită tot sprijinul!

Hub-ul va funcţiona într-o clădire din ansamblul fostei fabrici, aflat în patrimoniul judeţului. Investiţia va revitaliza, pe de o parte, Platforma Clujana şi va consolida poziţia Clujului ca cel mai mare centru regional de dezvoltare inteligentă din România”, a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Istoria fabricii de încălțăminte Clujana

Clujana a fost o cunoscută fabrică de încălţăminte din municipiul Cluj-Napoca, înfiinţată în anul 1911.

În anii 1980 fabrica ajungea cea mai mare de acest fel din estul Europei. Atunci avea 8.000 de angajaţi, cu secţii proprii de tăbăcărie, fabrici de tălpi, de încălţăminte, şi articole din cauciuc.

După 1989, Clujana decade, ajungând să fie declarată falimentară în 1999 şi închisă.

În 2003, Guvernul a decis trecerea pachetului de acţiuni majoritar în proprietatea judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean.

În 2004 se redeschide o secţie a fabricii cu doar 35 de angajaţi, secţie care se extinde de-a lungul anilor, ajungând în 2009 la peste 300 de angajaţi.

În 2022, compania Clujana și-a oprit activitatea, după 111 ani de existență.