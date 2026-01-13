Angajații au declanșat grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir

Mare parte dintre angajaţii Fabricii de Arme Cugir au declanşat marţi o grevă japoneză, nemulţumiţi de faptul că nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă, solicitând, totodată, venituri mai mari, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Sindicatului Apărarea, protestatarii solicită începerea negocierilor pentru un nou contract colectiv de muncă. De asemenea, sindicaliştii cer creşterea salariilor şi a valorii tichetelor de masă.

Nu e pentru prima dată când angajaţii Fabricii de Arme Cugir protestează. În 2024, ei au întrerupt lucrul, nemulţumiţi de lipsa comenzilor, a salariilor mici şi a condiţiilor grele de muncă.

În Cugir sunt două fabrici de armament.

Uzina din Cugir a fost înfiinţată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier şi Oţel. În 2004, societatea s-a împărţit în Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme.

Ce este „greva japoneză”

„Greva japoneză” nu se referă la o grevă clasică, cu oprirea totală a muncii, ci la o formă pasiv-agresivă de protest.

Într-o grevă japoneză, angajații continuă să vină la serviciu și să își facă treaba, dar încetinesc ritmul de muncă, respectă strict regulile și procedurile, și se asigură că nu depășesc obligațiile lor oficiale.

Practic, fac totul „la literă”, fără inițiativă, fără eficiență, fără improvizații – ceea ce poate încetini semnificativ activitatea organizației.