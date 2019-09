Billions în București: Academia care te pregătește pentru risc, mize mari și eficiență în trading

Serialul "Billions", de pe HBO, i-a inspirat pe mulți antreprenori, oameni de afaceri, agenți de bursă să se vizualizeze în postura de milionari. Spectacolul de succes "Billions" induce ideea că ar trebui să fii expert financiar pentru a te bucura de atâția bani. Filmul îți creează senzația că doar oamenii puternici, care fac parte din cercuri importante, care sunt foarte bogați și au un statut social înalt pot fi agenți ai bursei.

Acțiunea filmului se petrece în orașul New York, în cele mai înalte cercuri politice și financiare. Este o luptă de orgolii, între mogulul tranzacțiilor financiare Bobby Axelrod din New York și procurorul Chuck Rhoades, care descoperă practicile ilegale ale afaceristului "Axe". Ideea desprinsă din film este că pentru a avea un business de succes are importanță cunoașterea.

Pornind de la această idee, antreprenorii aflați la început de drum, care își doresc succesul, trebuie să înțeleagă că primul pas este instruirea. Prin urmare, pentru a ajunge agenți de bursă, ei trebuie să înceapă cu Be Trader Academy România. Acest centru acreditat aparține de cea mai mare organizație din Europa, care oferă cele mai complete cursuri profesionale de tranzacționare la Bursă.

Fondatorul Be Trader Academy România din Pipera este Ciceu Ciprian, un antreprenor de succes, care are o experiență de peste 20 de ani în domeniu. Este specializat în analiză financiară, planificarea afacerilor, management, tranzacții la bursă, gestionarea riscurilor, inginerie software. Domeniile sale de expertiză sunt: BitCoin, ICO Cercetare și dezvoltare, platforma Ethereum, analiza afacerii pentru blockchain, avantaj competitiv în afaceri, consultanță în afaceri.

Acest antreprenor oferă în plus față de cursurile teoretice de tranzacționare și metode inovative OPTIONS și FUTURES, care se fac doar la această academie, în țara noastră. Cu ajutorul lor, cursanții pot învăța cele mai avansate metode de tranzacționare, care pot ajuta în trăirea unor experiențe profitabile. În plus, ei au avantajul de a primi sfaturi și informații de la un om care a acumulat o mare experiență în afaceri, în decursul anilor.

Cursanții vor afla toate secretele despre riscuri posibile în tranzacțiile la Bursă, despre generarea veniturilor în condiții nesigure ale unei piețe volatile, despre tranzacționare, analiză tehnică, luarea deciziilor sub presiune și multe altele. Înainte de toate, ei ar trebui să participe la un seminar în care să înțeleagă avantajele dobândirii acestor cunoștințe, pentru a le aplica în tranzacțiile la Bursă, în scopul de a-și schimba în bine situația financiară actuală.

După finalizarea cursurilor teoretice și a perioadei practice, ei au posibilitatea sa tranzacționeze pe conturi DEMO, cu metodele OPTIONS și FUTURES pe contul academiei (de până la 4.000.000€), și CRYPTO pe conturi reale (de până la 1.000.000€).

Cu ajutorul specialiștilor de la Be Trader Academy România din Pipera, agenții de bursă începători pot învăța cum să gestioneze eficient riscurile și să tranzacționeze într-un mod profitabil pe piața bursei. Academia are birouri în mai multe locații din lume: Paris, Bruxelles, Miami și București.

Pe site-ul betra.eu este prezentată platforma de consultanță Trading Academy, pentru dezvoltatori, experți investitori crypto și investitori Inițial Exchange Offering (IEO). Aici puteți afla mai multe lucruri despre vicepreședintele Academiei Be Trader – Ciceu Ciprian .

Academia își lansează propria criptomonedă: BETRA COIN care are o utilitate ce constă în oferirea de reduceri de 75% la taxa de tranzacționare pe platforma de exchange de criptomonede, pe care urmează să o lanseze ei în viitor. Despre Betra Coin, fondatorul Ciceu Ciprian a spus că "moneda vine cu rezultate implementabile".

Pagina de Facebook BeTrader România prezintă mai multe informații despre prima academie acreditată "Trading" din România. Diploma pe care o primesc cursanții de la această academie este acreditată de Cadrul Reglementat de Calificare și VTCT LEVEL 5, care corespunde cu 120 de credite (2 ani universitari).

Criptomoneda BETRA COIN este o monedă virtuală de tip ERC20, bazată pe Ethereum. Despre Ethereum se știe că este un modul complex și extrem de apreciat de către cunoscătorii tehnologiei Blockchain. După cum spun specialiștii, piața acestei tehnologii poate atinge 2 miliarde de dolari în trei ani.

BETRA COIN este o cryptocurrency cu un Blockchain descentralizat, care oferă avantajul de anonimat utilizatorilor și în ceea ce privește realizarea tranzacțiilor lor. Această monedă este de tip Ethereum, are caracteristica open-source.