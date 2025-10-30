Ce le-a scris Amazon celor 14.000 de angajați pe care i-a concediat: ”Puteți părăsi clădirea doar cu ajutorul echipei de securitate”

Amazon a început să trimită notificări angajaților afectați de noul val de concedieri. Aproximativ 14.000 de posturi ar fi tăiate, potrivit unor mesaje interne obținute de Business Insider.

Unul dintre aceste e-mailuri, transmis de Beth Galetti, șefa departamentului de resurse umane al Amazon și publicat ulterior pe canalul intern de Slack al companiei, detaliază modul în care se vor desfășura concedierile.

Mesajul, scris într-un ton formal dar rece, anunță direct că „postul este eliminat” și că angajații nu mai sunt obligați să lucreze pentru companie — însă vor primi salariul integral și toate beneficiile pentru următoarele 90 de zile, perioadă descrisă ca „non-working”.

Ce conține mesajul trimis de HR

În e-mail, Galetti explică faptul că Amazon a făcut „o analiză atentă” a structurii sale și a decis „eliminarea unor poziții” pentru a se concentra pe prioritățile viitoare.

„După o analiză atentă a organizației și a priorităților noastre, am luat decizia dificilă de a elimina anumite posturi în cadrul Amazon. Din păcate, postul tău este printre cele afectate, iar contractul tău se va încheia după o perioadă de tranziție fără activitate.”

Ea precizează că, în această perioadă de 90 de zile, angajații vor beneficia de salariu integral și beneficii complete, o ofertă de despăgubire, acces la programe de recalificare profesională și sprijin pentru găsirea unui nou loc de muncă.

În mesaj se menționează și faptul că accesul fizic în birourile Amazon este restricționat imediat, iar angajații care se află la birou trebuie să părăsească clădirea cu ajutorul echipei de securitate.

Totodată, compania le recomandă să descarce aplicația internă A to Z, prin care pot consulta detalii despre plăți, beneficii, predarea echipamentului de lucru și recuperarea obiectelor personale.

„Din acest moment nu mai ești obligat să desfășori activități în numele Amazon, dar vei continua să primești salariul integral pentru următoarele 90 de zile. Comunicarea principală cu tine se va face prin e-mailul intern.

Dacă întâmpini orice problemă — fie legată de conectivitate, fie de următorii pași — te rog să răspunzi direct la acest e-mail. Mă angajez personal să mă asigur că primești sprijinul de care ai nevoie”, scrie ea.

„Amazon trebuie să funcționeze ca cel mai mare startup din lume”

Concedierile fac parte dintr-un plan mai amplu anunțat de CEO-ul Andy Jassy, care dorește ca gigantul din comerțul online să funcționeze „ca cel mai mare startup din lume” — o viziune ce presupune restructurări, eficientizare și automatizare.

Beth Galetti a precizat că deciziile nu au fost luate „ușor”, dar sunt „necesare pentru a susține direcția strategică a companiei”.

Amazon nu a oferit un comentariu oficial privind natura exactă a e-mailului și dacă acesta a fost trimis în mod standard tuturor angajaților afectați.

Un nou val de concedieri în Big Tech

Aceasta este a treia rundă majoră de disponibilizări la Amazon din ultimii trei ani. De la pandemia de COVID-19 încoace, compania a concediat peste 40.000 de angajați, în special din segmentele corporate, cloud și retail.

Măsuri similare au fost luate recent și de alte mari companii de tehnologie, precum Google, Meta și Microsoft, în încercarea de a reduce costurile și de a investi mai mult în automatizare și inteligență artificială.