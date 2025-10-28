Concedieri în masă la Amazon: 14.000 de angajați rămân fără locul de muncă. Compania anunță că reducerile de personal nu se opresc aici

Angajată într-un depozit Amazon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Lafargue Raphael

Amazon a anunțat că va concedia 14.000 de angajați corporativi în acest an, într-un val masiv de disponibilizări menit să pregătească compania pentru adoptarea pe scară largă a tehnologiei bazate pe inteligență artificială (AI), potrivit CNN.

Compania a precizat că va continua să angajeze în domenii-cheie și că va acorda prioritate celor disponibilizați atunci când vor apărea posturi potrivite. Totuși, Amazon a subliniat că procesul de concedieri nu s-a încheiat.

„Ne așteptăm să continuăm angajările în domenii strategice cheie, dar și să identificăm alte zone în care putem elimina niveluri ierarhice, crește gradul de responsabilitate și obține câștiguri de eficiență”, a declarat Beth Galetti, vicepreședinte executiv al diviziei People Experience din cadrul Amazon, într-un memo adresat angajaților și publicat pe blogul companiei.

„Această generație de AI este cea mai transformatoare tehnologie de la apariția internetului”

Galetti a explicat că Amazon trebuie să funcționeze mai eficient pentru a îndeplini viziunea directorului general Andy Jassy, care își dorește ca gigantul tehnologic să opereze „ca cea mai mare startup din lume”. Jassy vrea ca Amazon să rămână agilă, capabilă să se adapteze rapid pe măsură ce AI transformă industria tehnologică.

„Trebuie să ne amintim că lumea se schimbă rapid. Această generație de AI este cea mai transformatoare tehnologie de la apariția internetului și permite companiilor să inoveze mai repede ca niciodată”, a spus Galetti. „Suntem convinși că trebuie să fim organizați mai suplu, cu mai puține niveluri și mai multă asumare a responsabilității, pentru a ne mișca cât mai rapid în beneficiul clienților și al afacerii noastre.”

Potrivit unui raport depus în 2024 la Comisia pentru Egalitate de Șanse în Ocuparea Forței de Muncă din SUA, Amazon are peste 350.000 de angajați corporativi, ceea ce înseamnă că reducerile reprezintă aproximativ 5% din totalul personalului companiei.

În luna iunie, directorul general Andy Jassy a declarat, într-o altă postare pe blog, că îmbunătățirile de eficiență aduse de inteligența artificială vor permite, în timp, reducerea numărului de angajați umani.

Nu este prima rundă de concedieri masive pentru gigantul tehnologic. În 2023, Amazon a redus 27.000 de posturi în departamentele de resurse umane, Amazon Stores, Amazon Web Services și alte divizii. La acel moment, Jassy a pus decizia pe seama deteriorării perspectivelor economice globale.

Aceste noi disponibilizări au loc într-un context în care piața muncii din SUA arată semne de încetinire de mai multe luni, mai ales pentru tinerii din domeniul tehnologic. Există îngrijorări tot mai mari că inteligența artificială generativăar putea înlocui în cele din urmă mulți angajați umani, pe măsură ce companiile reduc costurile prin automatizare. Totuși, specialiștii în AI afirmă că o mare parte dintre aceste temeri nu sunt susținute de cercetări solide.