NYT: Amazon plănuiește să înlocuiască peste jumătate de milion de joburi cu roboți. 600.000 de locuri de muncă ar dispărea

Robot umanoid lucrând într-un depozit Amazon în 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Agility Robotics

Amazon plănuiește să înlocuiască peste jumătate de milion de locuri de muncă cu roboți, potrivit The New York Times. Documente interne arată că această companie, care a schimbat modul în care facem cumpărături, are un plan amplu de a automatiza 75% din operațiunile sale.

În ultimele două decenii, nicio altă companie nu a influențat mai mult piața muncii din SUA decât Amazon. În drumul său spre a deveni al doilea cel mai mare angajator din țară, Amazon a angajat sute de mii de muncitori în depozite, a construit o armată de șoferi colaboratori și a fost pionier în utilizarea tehnologiei pentru recrutarea, monitorizarea și gestionarea angajaților.

Acum, interviuri și un set de documente interne analizate de The New York Times dezvăluie că directorii Amazon cred că firma se află în pragul următoarei mari transformări a forței de muncă: înlocuirea a peste jumătate de milion de locuri de muncă cu roboți.

Până în 2027, Amazon ar putea evita angajarea a peste 160.000 de oameni

Forța de muncă din SUA a Amazon s-a triplat din 2018, ajungând la aproape 1,2 milioane de angajați. Însă echipa de automatizare a companiei estimează că până în 2027, Amazon ar putea evita angajarea a peste 160.000 de oameni pe care, altfel, i-ar fi necesitat. Asta ar însemna o economie de aproximativ 30 de cenți pentru fiecare produs pe care Amazon îl selectează, împachetează și livrează clienților.

Directorii au transmis consiliului de administrație al companiei anul trecut că speră ca automatizarea prin roboți să permită evitarea extinderii forței de muncă din SUA în anii următori, chiar dacă se așteaptă să vândă de două ori mai multe produse până în 2033. Aceasta ar însemna peste 600.000 de angajați pe care Amazon nu va trebui să îi recruteze.

Echipa de robotică a companiei are ca obiectiv final automatizarea a 75% din operațiuni

În depozitele proiectate pentru livrări ultrarapide, Amazon încearcă să creeze facilități în care să lucreze cât mai puțini oameni. Documentele arată că echipa de robotică a companiei are ca obiectiv final automatizarea a 75% din operațiuni.

Amazon este atât de convinsă că acest viitor automatizat este iminent, încât a început deja să elaboreze planuri pentru a atenua impactul în comunitățile care ar putea pierde locuri de muncă. Documentele arată că firma a luat în considerare construirea unei imagini de „cetățean corporatist responsabil” printr-o implicare mai mare în evenimente locale precum paradele și inițiativele caritabile de tip Toys for Tots.

În plus, compania analizează evitarea termenilor precum „automatizare” și „inteligență artificială” în comunicările oficiale, preferând termeni ca „tehnologie avansată” sau „cobot” (robot colaborativ), pentru a sugera o colaborare cu oamenii, nu o înlocuire a acestora.

Cum răspunde Amazon

Amazon a declarat într-un comunicat că documentele analizate de The Times sunt incomplete și nu reflectă strategia generală de angajare a companiei. Kelly Nantel, purtătoarea de cuvânt a Amazon, a spus că documentele reflectă doar punctul de vedere al unui anumit grup din companie și a menționat că Amazon plănuiește să angajeze 250.000 de persoane pentru sezonul sărbătorilor – deși nu a precizat câte dintre aceste roluri vor fi permanente.

Amazon a mai precizat că nu le cere directorilor să evite anumiți termeni și că implicarea în comunitate nu are legătură cu procesul de automatizare.

Planurile Amazon ar putea avea un impact profund asupra locurilor de muncă din sectorul muncitoresc din toată țara și ar putea deveni un model pentru alte companii, precum Walmart – cel mai mare angajator privat din SUA – sau UPS. Compania a transformat forța de muncă din SUA prin crearea unei cereri uriașe pentru locurile de muncă din depozite și livrări. Însă, în timp ce conduce drumul spre automatizare, aceste roluri ar putea deveni mai tehnice, mai bine plătite, dar și mai rare.

„Și alte companii vor urma exemplul”

„Nimeni altcineva nu are același interes ca Amazon de a găsi metode profitabile de automatizare”, a declarat Daron Acemoglu, profesor la MIT și laureat al Premiului Nobel pentru economie în anul precedent. „Odată ce vor reuși să facă acest lucru eficient, și alte companii vor urma exemplul.”

Dacă aceste planuri se concretizează, „unul dintre cei mai mari angajatori din SUA va deveni un distrugător net de locuri de muncă, nu un creator net de locuri de muncă”, a adăugat Acemoglu.

The Times a analizat documente interne ale Amazon din ultimul an, care includ planuri de lucru și strategii detaliate ale echipelor de robotică și automatizare, formate din peste 3.000 de angajați corporativi și ingineri.

Udit Madan, șeful operațiunilor globale ale Amazon, a declarat într-un interviu că firma are o lungă tradiție de a folosi economiile obținute prin automatizare pentru a crea noi locuri de muncă – cum ar fi, de exemplu, extinderea recentă a rețelei de centre de livrare în zonele rurale.

„Faptul că există eficiență într-o parte a afacerii nu spune întreaga poveste despre impactul total pe care îl poate avea – fie într-o anumită comunitate, fie la nivel național.”, spune el.

Automatizarea operațiunilor Amazon: Un șablon pentru viitor

Timp de ani de zile, Jeff Bezos – fondatorul și fostul CEO Amazon – și-a încurajat echipa să gândească la scară largă și să își imagineze ce ar fi nevoie pentru a automatiza complet operațiunile companiei, potrivit a doi foști lideri seniori implicați în acest demers.

Primul mare pas în automatizarea robotică a fost în 2012, când Amazon a achiziționat producătorul de roboți Kiva pentru 775 milioane de dolari. Achiziția a transformat complet operațiunile firmei: angajații nu mai trebuiau să parcurgă kilometri prin depozite – în schimb, roboți similari unor pucuri uriașe de hochei transportau turnuri de produse direct către oameni.

Între timp, Amazon a dezvoltat un sistem integrat de programe robotice care se îmbină între ele ca piesele unui Lego, concentrându-se pe transformarea depozitelor mari, cele care gestionează selecția și ambalarea produselor comandate de clienți.

Cel mai avansat depozit Amazon a fost inaugurat anul trecut în Shreveport, Louisiana, ca model pentru viitoarele centre robotizate. Odată ce un produs este ambalat acolo, aproape că nu mai este atins de oameni. Sunt folosiți peste o mie de roboți în acest depozit, permițând companiei să angajeze cu 25% mai puțini muncitori decât ar fi fost nevoie fără automatizare. În 2026, cu mai mulți roboți integrați, Amazon estimează că va avea nevoie de doar jumătate din numărul actual de angajați în acel centru.

„Cu acest obiectiv important aproape atins, avem încredere că vom putea stabiliza curba de angajări Amazon în următorii 10 ani”, a scris echipa de robotică în strategia sa pentru 2025.

Amazon plănuiește să copieze modelul Shreveport în aproximativ 40 de facilități până la finalul lui 2027, începând cu un depozit masiv deschis recent în Virginia Beach. De asemenea, sunt renovate centre vechi, inclusiv unul din Stone Mountain, lângă Atlanta.

În prezent, acel centru are aproximativ 4.000 de angajați. Însă, după instalarea sistemelor robotizate, se estimează că va putea procesa cu 10% mai multe produse, dar cu până la 1.200 de angajați mai puțin, potrivit unei analize interne. Amazon a declarat că numărul final de angajați ar putea varia.

Documentele arată că după modernizarea centrului din Stone Mountain, acesta va avea nevoie de mai puțini angajați și va depinde mai mult de muncitori temporari decât de personal permanent. (Amazon a menționat că unele centre vor avea mai mulți angajați după modernizare.)

În așteptarea reducerilor de personal, unii angajați implicați în tranziție au gândit strategii pentru a „controla narațiunea” în Georgia, concentrându-se pe noile locuri de muncă pentru tehnicieni și pe inovație – pentru a oferi oficialilor locali un sentiment de mândrie.

Amazon a declarat că oficialii locali erau la curent cu renovarea și că implicarea companiei în proiectele locale nu este legată de automatizare.

Un milion de roboți

Planurile de automatizare ale Amazon au devenit mai urgente după ce pandemia a dus la o explozie a comenzilor online, forțând compania să angajeze într-un ritm fără precedent. Udit Madan a spus că firma a început o reproiectare completă a centrelor sale de depozitare.

În martie 2024, când echipa de automatizare a prezentat planurile consiliului de administrație, directorii i-au presat să facă mai mult cu mai puține resurse. Până în toamnă, echipa de robotică a făcut progrese: a redus costul planului de automatizare sub 10 miliarde de dolari și a crescut economiile estimate la 12,6 miliarde de dolari între 2025 și 2027.

Andy Jassy, care l-a înlocuit pe Bezos ca CEO în 2021, a impus reduceri de costuri în tot sectorul de comerț online. „Timp de ani de zile au investit pentru creștere, dar în ultimii trei ani compania s-a concentrat pe eficiență”, a spus Justin Post, analist de pe Wall Street. Robotica „chiar face o mare diferență în profitabilitate.”

Amazon a anunțat că are un milion de roboți activi în întreaga lume și consideră că locurile de muncă ale viitorului vor fi cele care presupun întreținerea acestora. Atât muncitorii cu ora, cât și managerii vor trebui să dețină cunoștințe tehnice și de robotică, deoarece centrele Amazon vor funcționa tot mai mult ca fabrici avansate.

La centrul din Shreveport, peste 160 de persoane lucrează ca tehnicieni în robotică și câștigă cel puțin 24,45 dolari pe oră. Majoritatea celor 2.000 de angajați sunt lucrători cu normă întreagă, cu un salariu de pornire de 19,50 dolari pe oră.

„Instruirea angajaților pentru aceste roluri este ceva foarte aproape de inima mea”, a spus Madan. A subliniat că aproape 5.000 de persoane au absolvit programul de ucenicie în mecatronică al Amazon din 2019 până în prezent. „Poate fi o cale profesională de succes”, a adăugat el.

Există îngrijorări că automatizarea ar putea afecta în mod disproporționat persoanele de culoare, întrucât angajații Amazon din depozite sunt de aproximativ trei ori mai susceptibili să fie afro-americani comparativ cu media națională.