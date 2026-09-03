Cel mai bogat om din Asia își extinde imperiul: Intră pe o nouă piață cu prețuri sub 1 euro. Strategia care-i crește averea lui Ambani

Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Miliardarul Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia, își extinde din nou imperiul printr-o strategie care i-a adus deja succes în mai multe domenii: intră pe piețe dominate de jucători consacrați, taie agresiv prețurile și folosește uriașa rețea de distribuție a Reliance pentru a câștiga rapid cotă de piață. De această dată, magnatul atacă piața înghețatei, unde lansează produse la prețuri de doar 0,09 euro. Mișcarea ar putea declanșa un nou război al prețurilor și îi oferă lui Ambani încă o oportunitate de a-și crește imperiul de consum, potrivit The Economic Times.

Mukesh Ambani își aduce strategia de perturbare (n.r. disruption) deja cunoscută pe piața înghețatei din India. Reliance Consumer Products a intrat în acest segment cu Bombay Creamery, oferind pahare, cornete și înghețate pe băț începând de la un preț agresiv de 10 rupii, adică aproximativ 0,09 euro. Brandul este lansat treptat în vestul Indiei, înaintea unei extinderi la nivel național planificate, marcând lansarea oficială a unei strategii pe care Reliance o construiește încă din 2023.

Strategia prin care afaceristul magnat își sporește averea

Abordarea lui Ambani atunci când intră pe noi piețe este deja bine testată: combinarea prețurilor agresive cu vasta rețea de distribuție a Reliance pentru a ataca jucătorii consacrați. Strategia a transformat piața telecom din India în urmă cu un deceniu și a revenit mai recent odată cu relansarea Campa, care a intrat pe piața băuturilor răcoritoare cu un preț de 10 rupii (aproximativ 0,09 euro) și a declanșat o nouă bătălie a prețurilor.

Efectele s-au resimțit imediat pe piața bursieră, unde acțiunile Kwality Walls au scăzut cu până la 3%, până la 43 de rupii, aproximativ 0,39 euro, la BSE, miercuri. Scăderea a prelungit seria negativă la șapte ședințe consecutive și a dus declinul total la 11%.

Având în vedere istoricul lui Ambani, prețul de 10 rupii (0,09 euro) stabilit pentru Bombay Creamery semnalează începutul unei alte lupte majore pentru prețuri și cotă de piață în retailul indian.

În prezent, înghețata pe băț cu aromă de mango și înghețata pe băț Kashmiri Kesar Kulfi de la Amul reprezintă cel mai scăzut prag de preț dintre mărcile importante, fiind vândute la 20 de rupii, aproximativ 0,18 euro, pe platforme de comerț rapid precum Zepto, Swiggy Instamart și Blinkit. Prin lansarea Bombay Creamery la doar 10 rupii (0,09 euro), Reliance reduce practic la jumătate prețul de intrare în această categorie.

Expansiunea vine într-un moment crucial pentru acest segment. Industria înghețatei din India trece printr-o transformare masivă, alimentată de combinația dintre temperaturile în creștere, perioadele mai lungi de caniculă și puterea de cumpărare tot mai mare a consumatorilor.

Potrivit datelor Expert Market Research, piața este estimată să crească cu o rată anuală compusă de 15%, ajungând la 16,10 miliarde de dolari, aproximativ 13,88 miliarde de euro, până în 2035.

Reliance a instalat frigidere branduite Campa în rețeaua sa de retail

Preferințele consumatorilor evoluează rapid dincolo de clasicele arome de vanilie și ciocolată, iar sortimente precum caramelul sărat, matcha, tiramisu și fructele exotice stimulează cererea pentru produse premium. În același timp, ascensiunea rapidă a aplicațiilor de livrare în câteva minute și a platformelor de comerț electronic a făcut ca achizițiile impulsive de acasă să fie extrem de ușoare, mutând o parte din consumul de gustări din afara casei către livrarea la domiciliu.

Această creștere este amplificată și mai mult de orașele mici și de localitățile din categoriile Tier II și Tier III, care rămân puternic subpenetrate și oferă un spațiu uriaș pentru brandurile de calitate care vor să câștige noi cote de piață, potrivit raportului.

În ultimii ani au apărut mai multe branduri noi, printre care Go Zero, Noto, Get A Way, Frubon și Minus 30, pentru a enumera doar câteva. Toate încearcă să-și creeze o nișă pe o piață dominată timp de decenii de jucători consacrați.

Pentru a-și asigura spațiul la raft și vizibilitatea produselor, marile companii furnizează în mod obișnuit frigidere dedicate partenerilor din retail, o strategie pe care Reliance a stăpânit-o deja prin instalarea frigiderelor branduite Campa în rețeaua sa de retail.

„Lansarea înghețatei face parte din strategia lor pe termen lung. Având un ecosistem complet pus la punct, pot... să capteze o parte din bugetul pe care consumatorii îl cheltuiesc pe produsele pe care le cumpără”, a declarat Deven Choksey, director general al administratorului de fonduri și averi DRChoksey FinServ.

T. Krishnakumar, director al Reliance Consumer Products Ltd, a declarat că intenția companiei este să construiască noua afacere în jurul ingredientelor lactate, fără a face compromisuri în privința produsului.

„Am construit Bombay Creamery în jurul unei singure idei simple: lactatele nu ar trebui să aibă nevoie de scurtături. RCPL nu intră pur și simplu în categoria înghețatei — ne asumăm acest segment. Fabricată cu smântână lactată adevărată, Bombay Creamery garantează gustul autentic al unei înghețate adevărate de fiecare dată, la un preț pe care și-l poate permite fiecare familie indiană”, a declarat Krishnakumar.

Lansarea înghețatei se adaugă portofoliului în creștere al RCPL, care acoperă deja produse alimentare, băuturi, îngrijire personală și produse pentru casă.

Strategia lui Ambani în cazul cola

Reliance a demonstrat deja cât de eficient poate fi un preț de intrare foarte mic atunci când atacă liderii consacrați ai unei piețe.

Prin relansarea brandului Campa la un preț de 10 rupii (0,09 euro) pentru o sticlă de 200 ml, Reliance a redus la jumătate prețul rivalilor și a declanșat instantaneu un război al prețurilor de mare intensitate. Mișcarea i-a obligat pe jucătorii tradiționali să-și reevalueze ambalajele de bază, să crească comisioanele oferite comercianților și să apere cote de piață pe care le dețineau confortabil de 30 de ani.

Campa a depășit vânzări brute de 4.700 de crore de rupii, aproximativ 427,2 milioane de euro, în anul fiscal 2026 și a contribuit la creșterea veniturilor Reliance din segmentul FMCG la 22.000 de crore de rupii, aproximativ 2,00 miliarde de euro.

Potrivit Isha Ambani, director în cadrul Reliance Retail, brandul a devenit a patra cea mai mare marcă de băuturi carbogazoase din țară și a ajuns la o cotă de piață de două cifre în mai multe piețe importante.

Succesul brandului a demonstrat că jucătorii autohtoni pot ataca la scară largă companiile multinaționale dominante.

Mai mult, afacerea FMCG a Reliance Industries a devenit pentru prima dată profitabilă la nivel de EBITDA la începutul acestui an.

Compania-mamă a Campa a raportat o pierdere netă de 125 de crore de rupii, aproximativ 11,4 milioane de euro, în cele patru luni încheiate în martie 2026 — prima perioadă de raportare după separarea companiei în decembrie.

Veniturile brute s-au mai mult decât dublat, ajungând la 8.600 de crore de rupii, aproximativ 781,7 milioane de euro, în trimestrul încheiat în iunie, deși compania nu a făcut publice datele privind EBITDA sau profitul net pentru această perioadă.

Prin Bombay Creamery, Reliance demonstrează din nou că nu intră pur și simplu în categorii noi, ci le reinventează. Combinând un preț de neegalat de 10 rupii (0,09 euro), ingrediente lactate reale și uriașul său motor de retail, Reliance se poziționează pentru a captura o parte dominantă din piața de înghețată aflată în plină expansiune din India.

Dacă strategia aplicată în cazul Campa este un indiciu, jucătorii tradiționali, dar și brandurile nou-apărute, vor trebui în curând să se adapteze la un climat de retail mult mai rece și mai competitiv.

Cine este Mukesh Ambani și cât valorează averea celui mai bogat om din Asia

Mukesh Ambani este președintele și directorul general al Reliance Industries, unul dintre cele mai mari conglomerate din Asia, cu afaceri în energie, telecomunicații, retail, media și bunuri de larg consum.

Averea sa este estimată la aproximativ 90 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 77,6 miliarde de euro, cea mai mare parte fiind legată de participația sa în Reliance Industries.

Ambani a construit în ultimele decenii un imperiu care se întinde de la energie și rafinării până la telecomunicații, retail și produse pentru consumatori. Strategia sa este bazată pe intrarea în industrii cu un potențial uriaș, prețuri agresive și folosirea vastei infrastructuri de distribuție a Reliance pentru a câștiga rapid cotă de piață.

Una dintre cele mai importante demonstrații ale acestei strategii a fost intrarea Reliance în telecomunicații prin Jio, care a schimbat radical piața prin tarife foarte mici și a forțat competitorii consacrați să își regândească modelele de business.

Mai recent, Ambani a aplicat aceeași strategie prin relansarea brandului de băuturi răcoritoare Campa, iar acum încearcă să repete succesul pe piața înghețatei, cu Bombay Creamery.