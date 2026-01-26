Cofondatorul Apple, Ronald Wayne, și-a vândut participația de 10% pentru 800 de dolari în 1976. Azi ar valora până la 400 de miliarde

Ronald Wayne, al treilea și cel mai puțin cunoscut cofondator al Apple, a primit inițial 10% din compania care avea să devină un gigant evaluat astăzi la aproape 4.000 de miliarde de dolari. La doar 12 zile după înființarea Apple, Wayne a decis însă să iasă din afacere, vânzându-și partea pentru 800 de dolari. La momentul respectiv, spunea că nu are niciun regret. La aproape 50 de ani distanță, decizia sa rămâne una dintre cele mai costisitoare retrageri din istoria afacerilor, scrie Fortune.

În urmă cu cinci decenii, Steve Jobs și Steve Wozniak au semnat documentele care oficializau nașterea Apple. Săptămâna aceasta, acel act fondator a intrat din nou în istorie, fiind vândut la o licitație Christie’s pentru 2 milioane de dolari.

Puțini știu însă că documentul poartă nu două, ci trei semnături. A treia aparține lui Ronald G. Wayne, prieten al lui Jobs, cel care l-a convins pe Wozniak să înființeze compania și care a redactat personal contractul. Pentru rolul său de „echilibru” al echipei, Wayne a primit 10% din Apple, în timp ce Jobs și Wozniak au primit câte 45% fiecare.

La mai puțin de două săptămâni de la semnare, Wayne a decis să se retragă complet. A fost o decizie care, privită retrospectiv, pare una dintre cele mai mari oportunități financiare ratate vreodată. După ce și-a vândut inițial participația pentru 800 de dolari, Wayne a mai primit ulterior 1.500 de dolari pentru a renunța definitiv la orice pretenție asupra companiei.

Dacă și-ar fi păstrat cele 10 procente, valoarea acestora ar fi fost astăzi estimată între 75 și 360 de miliarde de dolari, în funcție de calcule, pe fondul capitalizării uriașe atinse de Apple în decursul a cinci decenii.

De ce a renunțat Ronald Wayne

Decizia lui Wayne poate părea absurdă astăzi, dar în 1976 el avea motive serioase de îngrijorare. La 41 de ani, era mult mai în vârstă decât Jobs și Wozniak și avea deja bunuri de pierdut. În primele zile ale companiei, Jobs a împrumutat 15.000 de dolari pentru a onora o comandă de „50 sau 100 de computere” pentru Byte Shop, un magazin cunoscut pentru întârzierile la plată.

„Dacă nu ne-ar fi plătit, cum urma să returnăm cei 15.000 de dolari?”, povestea Wayne într-un interviu din 2017. Spre deosebire de cei doi tineri antreprenori, el avea o casă, o mașină și un cont bancar, iar asta însemna că riscul financiar cădea în mare parte pe umerii săi.

O retragere timpurie, dincolo de bani

Banii nu au fost însă singurul motiv. Wayne se temea că experiența Apple i-ar putea distruge cariera. Jobs și Wozniak erau tineri, străluciți și în plină ascensiune, iar el simțea că va rămâne în umbra lor.

„Dacă aș fi rămas la Apple, probabil aș fi ajuns cel mai bogat om din cimitir”, spunea Wayne, ajuns acum la 91 de ani. El explica faptul că nu își vedea un viitor creativ în companie și că risca să ajungă blocat într-un rol administrativ, fără proiecte proprii, timp de decenii.

Deși la momentul retragerii spunea că nu are regrete, Wayne a recunoscut ulterior că i-ar fi plăcut să nu fie nevoit să se preocupe de bani. Pentru a se întreține, a închiriat o parte din proprietatea sa și a trăit din pensia de stat.

„Nu am fost niciodată bogat, dar nici nu am dus lipsă de mâncare”, a spus el.