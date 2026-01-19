Investiție de 1 milion de euro pentru deschiderea unui nou restaurant în nordul Capitalei

Foto: Cosmopolis

Cosmopolis, cel mai mare proiect rezidențial din România construit după 1989 și lider în sectorul rezidențial integrat, își consolidează poziția de destinație de referință în nordul Capitalei pentru investitorii internaționali prin deschiderea unui nou restaurant Hesburger în Cosmopolis Plaza, în urma unei investiții de 1 milion de euro realizate de brandul finlandez de fast-food. Atragerea unor branduri internaționale precum Hesburger reflectă maturitatea Cosmopolis Plaza ca ecosistem comercial și capacitatea sa de a susține creșterea pe termen lung a afacerilor, printr-un trafic constant, o bază de rezidenți în continuă expansiune și o poziționare strategică în zona de nord a Bucureștiului.

„Cosmopolis a fost conceput încă de la început ca fiind mai mult decât un complex rezidențial. Este o comunitate vie, în continuă dezvoltare, care oferă oportunități reale atât investitorilor internaționali, cât și celor locali. Investiția de 1 milion de euro realizată de Hesburger confirmă încrederea pe care brandurile globale o au în viziunea noastră și în potențialul pe termen lung al acestui proiect. Vedem acest lucru ca un semnal puternic al rolului Cosmopolis ca reper pentru dezvoltarea urbană integrată din România”, a declarat Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.

Cu o suprafață de 223 de metri pătrați, noul restaurant oferă 30 de locuri în interior și 32 de locuri pe terasă, automate de autoservire, acces WiFi și serviciu drive-in. Acesta se adresează atât rezidenților Cosmopolis și Evolia, cât și vizitatorilor din proximitate.

„Suntem bucuroși să începem anul 2026 cu o nouă deschidere în Cosmopolis și să ajungem deja la cel de-al 15-lea restaurant din România. Continuăm să construim pe baza avântului puternic pe care l-am obținut de la intrarea pe piața românească și să oferim tuturor clienților noștri produse de înaltă calitate, sustenabile”, a declarat Ieva Salmela, Director de Comunicare Internațională & Marketing, Hesburger.

Prin investițiile continue ale brandurilor internaționale, Cosmopolis Plaza, cel mai mare retail-park din nordul Capitalei, completează ecosistemul de servicii de care beneficiază atât rezidenții Cosmopolis și Evolia, dar și vizitatorii din zonele învecinate, precum Pipera, Voluntari, Tunari sau Otopeni, devenind o destinație atractivă atât pentru partenerii comerciali, cât și pentru clienți. În prezent, Cosmopolis Plaza reuneşte pe cei 20.000 mp ai săi peste 70 de comercianţi, dintre care branduri de top la nivel international precum Carrefour, Lidl, C&A, Pepsco, Sinsay, Jysk, Noriel, CCC, Spartan, Domino’s Pizza, 5 to Go sau World Class, care operează în Cosmopolis cel mai mare club de fitness din nordul Bucureştiului.

Dezvoltat ca o comunitate rezidențială de mari dimensiuni, planificată unitar, Cosmopolis a fost conceput pentru a răspunde cererii tot mai mari din București pentru locuințe moderne, susținute de o infrastructură urbană completă. De-a lungul anilor, proiectul a evoluat într-o dezvoltare de tip „oraș în oraș”, autosustenabilă, care găzduiește aproximativ 17.000 de rezidenți, spații verzi extinse, școli, zone comerciale, servicii medicale și facilități de recreere.