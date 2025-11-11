Europa industrială: Redefinire, autonomie și noi strategii pentru competiția globală

Aceste teme au fost discutate pe larg la Delphi Economic Forum de la Bruxelles. Foto: captura Antena 3 CNN

Industria europeană se află într-un proces de redefinire profundă, pe fondul unor presiuni tot mai mari generate de recalibrarea lanțurilor globale și de competiția dură între SUA, China și Uniunea Europeană. Conceptul "Made in Europe" nu mai este doar un slogan pentru stimularea economică, ci devine o strategie-cheie pentru autonomie industrială, securitate energetică și suveranitate tehnologică. Aceste teme au fost discutate pe larg la Delphi Economic Forum de la Bruxelles, unde decidenți și reprezentanți ai mediului de afaceri european, alături de jurnaliști de renume, au expus direct provocările și oportunitățile continentului. Parteneriatul public-privat și investițiile durabile au fost prezentate drept rețetă pentru revigorarea industrială și stoparea exodului forței de muncă.

"Am investit 730 milioane euro într-o fabrică de ultimă generație pentru produse fără fum în România. 90% din producția fabricii din România merge la export în 54 de țări. Dacă îmi amintesc corect, în 2023 valoarea exporturilor noastre a fost jumătate din valoarea exporturilor de grâu, care este unul dintre principalele produse agricole ale ţării. Industriile și companiile care au trecut prin transformări majore, precum a noastră, joacă un rol foarte important în dezvoltarea economică a comunităților și țărilor în care ne desfășurăm activitatea. Suntem un angajator important, un mega-exportator, unul dintre cei mai mari contribuabili și, de asemenea, sprijinim întregul lanț valoric, de la agricultură până la comerțul cu amănuntul, întreprinderile mici și mijlocii și așa mai departe." ( Kostas Salvaras, Philip Morris International)

Modelul acesta, bazat pe integrare socială, investiții structurale și dialog comunitar, prefigurează nu doar beneficii economice, ci și o nouă identitate industrială. În plus, aduce beneficii în virtutea evoluției capitalului uman în contextul digitalizării

"Automatizarea și digitalizarea producției, în toate etapele de producţie şi operaţiuni, au fost îmbunătăţite atât de mult încât au transformat industria manufacturieră într-un angajator de top pentru tineri. Avem situații în care lucrează familii de două-trei generații în fabricile noastre, iar acest capital uman e esențial." (Panos Lolos, ElvalHalcor)

Această evoluție deschide calea Europei spre o competitivitate superioară, unde formarea continuă și reorientarea profesională devin parte din ADN-ul industrial european. Continentul trebuie să schimbe regulile competiției și să creeze campioni industriali europeni. Actuala structură nu favorizează dezvoltarea pe termen lung a industriei, ci transferă beneficiile către rivali globali. În plus, avansul tehnologic și capacitatea de export rămân cruciale pentru consolidarea conceptului de "Made in Europe".

"Suntem dedicați să investim în comunitățile locale: în următorii 20 de ani am pus deoparte 80 de milioane de dolari pentru proiecte de dezvoltare locală, inclusiv școli și facilități medicale, locuri de joacă, arene sportive. 85% dintre angajații noștri provin din comunitățile locale, oareşe şi satele din jur, iar percepția despre investițiile industriale se schimbă în Grecia și, implicit, în UE." (Paul Wright, reprezentant Eldorado Gold)

De altfel, accelerarea reformelor și adaptarea la noua realitate economică sunt văzute drept imperative.

"Europa nu este la fel de rapidă ca alte regiuni ale lumii, aceasta este o parte a problemei. Dar, desigur, trebuie să ne adaptăm la realitate şi să devenim mai rapizi. Totul se rezumă la diversificare. Şi spunem asta de mult timp. Avem un volum de schimburi comerciale cu SUA şi China de 27%. Asta este prea mult. Iar acum, având în vedere situaţia, a devenit o urgenţă majoră să diversificăm." (Marcus Beyer, Business Europe)

Aşadar, reziliența industrială și reducerea dependenței rămân puncte nevralgice. E nevoie de politici rapide și de un toolbox mai eficient pentru măsuri anti-dumping. Viitorul "Made in Europe" depinde de investiții reale pe tot lanțul valoric, de armonizarea legislativă, de prioritizarea suveranității industriale și de o elaborare strategică adaptată provocărilor globale, nu doar ca ideal, ci și ca strategie pragmatică pentru supraviețuirea și leadership-ul economic al continentului european.