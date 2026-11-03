Flanco va fi cumpărat de Kotsovolos, parte a grupului PPC. Ce se va schimba în cele 150 de magazine din România

5 minute de citit Publicat la 11:27 03 Noi 2026 Modificat la 11:27 03 Noi 2026

Flanco va fi cumpărat de Kotsovolos, parte a grupului PPC. Foto: flanco.ro

Flanco, unul dintre cei mai mari retaileri de electrocasnice și produse IT&C din România, urmează să fie preluat integral de Kotsovolos, companie care face parte din grupul energetic PPC. Cele două părți au semnat acordul de achiziție, tranzacția având la bază o valoare a companiei de 35 de milioane de euro. Dacă va primi aprobările necesare, preluarea ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026. Flanco va continua să vândă electrocasnice și produse electronice, însă în magazinele sale ar urma să fie disponibile și soluții energetice oferite de PPC România.

Potrivit unui comunicat transmis de Flanco, Kotsovolos (Next Gen Retail Services Single Member S.A.) va cumpăra 100% din acțiunile companiei de la cei doi acționari actuali: omul de afaceri Iulian Stanciu, care deține 98%, și Dragoș Sîrbu, directorul general al Flanco, care controlează restul de 2%.

Tranzacția are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro.

Prin această achiziție, grupul PPC, care deține deja Kotsovolos în Grecia, își va extinde activitatea pe piața românească a produselor electrice și electronice, estimată la 3,6 miliarde de euro.

Achiziția face parte din planul strategic al PPC pentru perioada 2026-2030, prin care grupul urmărește să își dezvolte prezența în Europa de Sud-Est.

Flanco este a doua cea mai mare rețea de magazine fizice de electrocasnice și produse IT&C din România. Compania are 150 de magazine în peste 100 de orașe, cu o suprafață totală de vânzare de aproape 60.000 de metri pătrați.

Rețeaua dispune și de o infrastructură logistică de peste 37.500 de metri pătrați, are mai mult de 1.200 de angajați și înregistrează anual peste 14 milioane de vizitatori.

Potrivit companiei, magazinele sale acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România. Prezența fizică este importantă și pentru că aproximativ 70% dintre vânzările de pe piață continuă să fie realizate în magazine.

Ce se va schimba în magazinele Flanco după preluarea de către PPC

Flanco își va păstra activitatea de bază, respectiv vânzarea de produse electronice, electrocasnice și IT&C. În același timp, magazinele și infrastructura logistică vor fi folosite și pentru dezvoltarea serviciilor oferite de grupul PPC în România.

Mai exact, prin rețeaua Flanco ar urma să fie promovate și comercializate soluții pentru locuințe, precum panouri fotovoltaice, pompe de căldură, stații de încărcare pentru mașini electrice și aplicații inteligente pentru gestionarea consumului de energie.

Magazinele vor putea avea și un rol în livrarea, instalarea și asigurarea serviciilor tehnice la domiciliul clienților.

PPC România va colabora cu Flanco după modelul deja folosit în Grecia, unde grupul energetic și Kotsovolos oferă împreună produse, servicii și soluții pentru locuințe.

Companiile urmăresc și reducerea costurilor prin achiziții comune, o mai bună organizare a aprovizionării și dezvoltarea serviciilor digitale.

Ce spune conducerea Kotsovolos despre achiziția Flanco

Christos Karagiannakis, CEO al Kotsovolos, consideră că preluarea Flanco va transforma compania într-un jucător important pe piața de retail din Europa de Sud-Est.

„Acordul pentru achiziţia Flanco marchează un salt de nivel pentru Kotsovolos: devenim un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, aducând un model de retail de succes pe o piaţă cu perspective uriaşe, cu un capital uman excepţional şi consumatori pasionaţi de tehnologie, aşa cum este România. Achiziţia Flanco, parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerează semnificativ execuţia planului nostru de afaceri, care urmăreşte crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii şi soluţii energetice, menit să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi a clienţilor noştri din Europa de Sud-Est şi să susţină activ tranziţia energetică în regiune. Flanco aduce Grupului o prezenţă îndelungată pe piaţa din România, un brand recunoscut şi, cel mai important, oameni cu expertiză şi cu o cunoaştere profundă a pieţei. În această moştenire investim şi, împreună cu echipa şi managementul companiei, vom construi viitorul”, a declarat Christos Karagiannakis.

Iulian Stanciu vinde Flanco după 15 ani: „Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opţiune”

Iulian Stanciu, care a deținut pachetul majoritar de acțiuni al Flanco în ultimii 15 ani, spune că retailerul are nevoie de un partener puternic pentru următoarea etapă de dezvoltare.

„Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât şi pentru piaţă, şi am reconstruit-o împreună cu Dragoş şi cu o echipă extraordinară. În toţi aceşti ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare reţea de retail de produse IT&C şi electrocasnice din România, cu 150 de magazine şi milioane de clienţi în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital şi un model integrat de retail, energie şi servicii pentru locuinţă, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia şi pe care îl aduce acum şi în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opţiune pentru companie, pentru angajaţii săi şi pentru clienţi”, a declarat Iulian Stanciu.

Vânzarea Flanco se înscrie în strategia de investiții anunțată de omul de afaceri în iunie 2026. Prin Inspire Asset Management, acesta intenționează să se concentreze pe domenii precum tehnologia, energia, serviciile medicale, industria și divertismentul.

Ce se întâmplă cu angajații și clienții Flanco până la finalizarea tranzacției

Dragoș Sîrbu, CEO și acționar al Flanco, a dat asigurări că activitatea companiei va continua în mod obișnuit până la finalizarea preluării, fără schimbări în ceea ce privește echipa sau angajamentele față de clienți și parteneri.

„Flanco este un brand românesc fondat în 1994, care, de 32 de ani, aduce tehnologia şi serviciile mai aproape de români, atât în oraşele mari, cât şi în cele mici. Cu peste 14 milioane de vizitatori anual, putem spune că, practic, întreaga Românie trece pragul unui magazin Flanco. Pentru colegii mei, mulţi dintre ei cu zeci de ani de experienţă în retail, pentru partenerii şi clienţii noştri, intrarea în Grupul PPC înseamnă acces la resursele şi experienţa unui grup regional, dar şi la oportunităţi de dezvoltare pe care o companie independentă nu le-ar putea valorifica singură. Flanco rămâne retailerul de produse IT&C şi electrocasnice pe care clienţii noştri îl cunosc. Soluţiile energetice oferite de PPC România vor completa oferta noastră, nu o vor înlocui. Până la finalizarea tranzacţiei, Flanco îşi va desfăşura activitatea la fel ca până acum, cu aceeaşi echipă şi aceleaşi angajamente faţă de clienţi şi parteneri”, a afirmat Dragoș Sîrbu.

Când ar urma să fie finalizată preluarea Flanco

Kotsovolos va finanța achiziția din fonduri proprii, fără să contracteze împrumuturi.

Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul anului 2026, însă acordul semnat nu înseamnă că preluarea a fost deja încheiată. Pentru ca aceasta să se realizeze, este nevoie de aprobarea autorităților competente, inclusiv a Consiliului Concurenței, precum și de îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute în contract.

Kotsovolos este asistată în tranzacție de PwC M&A Consulting Services, pentru consultanță financiară, și de casa de avocatură Suciu Partners, pentru partea juridică. Vânzătorii sunt reprezentați de Filip & Company.