Hotelul Internaţional Băile Felix urmează să fie renovat. Ce include noul contract cu ACCOR

Hotelul Internaţional Băile Felix va începe lucrările de modernizare anul acesta. Contractul de francizare al hotelului a fost semnat la finalul anului trecut, iar procesul de modernizare va începe anul acesta.

Pe 30 decembrie 2024, la Bucureşti, a fost semnat contractul de francizare al Hotelului Internaţional din Băile Felix.

Aflat în patrimoniul şi managementul societăţii TURISM FELIX SA (simbol bursier TUFE), clasificat 4 stele,

Hotelul Internaţional dispune de 210 camere şi apartamente, restaurante, săli de conferinţe, un vast centru

Health Spa & Wellness cu săli de tratament specific turismului balnear, precum şi de piscine interioare şi

exterioare cu apă termo-minerală.

Afilierea Hotelului Internaţional reprezintă primul pas al unei strategii ample de dezvoltare şi revitalizare

a portofoliului său de active, prin care societatea TURISM FELIX SA îşi păstrează şi creşte atât valoarea

patrimonială, cât şi eficienţa managerială, ambele responsabilităţi rămânând în sarcina acesteia.

“Partenariatul cu grupul ACCOR, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere la nivel mondial, este cu

siguranţa o valoare adăugată adusă în primul rând oaspeţilor noştri, dar şi destinaţiei Băile Felix – fiind

primul hotel francizat din staţiune”.

Astfel, TURISM FELIX SA va începe un vast program de investiţii şi modernizare a complexului balnear Hotel Internaţional, pentru a corespunde standardelor internaţionale ale brandului Mercure. Încă de la înființarea sa în 1973, brandul Mercure a fost dedicat dezvăluirii comorilor din jurul fiecărei adrese, creând o experiență cu adevărat locală pentru oaspeți.

Prin programul său „Discover Local”, Mercure îi cufundă pe oaspeți într-o atmosferă de inspirație locală din momentul sosirii. Brandul a atins recent o etapă istorică, depășind 1.000 de hoteluri în întreaga lume.

"Ne propunem inceperea lucrarilor de modernizare in trimestul patru al anului 2025, pentru o redeschidere in forma sa noua si modernizata un an mai tarziu” a precizat Razvan Pirjol, directorul general al companiei TURISM FELIX.