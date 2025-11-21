Investițiile, cheia viitorului industriei europene: România, hub strategic în transformarea Philip Morris International

Philip Morris International trece printr-o schimbare istorică în industria tutunului. FOTO: PMI

Viitorul industriei europene se joacă pe terenul investițiilor. Europa are atuuri solide: infrastructură modernă, tehnologii avansate și o forță de muncă extrem de calificată. Întrebarea este cum le valorificăm pentru a rămâne competitivi. Companii precum Philip Morris International investesc masiv în inovație și dezvoltarea competențelor și astfel contribuie la reziliența economică a regiunii.

Într-un interviu acordat Antena3 CNN, cu ocazia Forumului Economic Delphi de la București, Carmina Fusté, director general al Philip Morris România, vorbește despre viitorul economiei europene: „Viitorul „Made in EU” va depinde de capacitatea Europei de a transforma fundamentele sale solide într-un adevărat avantaj competitiv. Regiunea beneficiază deja de talente calificate, infrastructură avansată și leadership în domeniul sustenabilității, însă aceste avantaje trebuie completate printr-o accelerare rapidă a digitalizării și a producției high-tech. Europa are nevoie de politici unitare, pro-investiții, care să creeze un mediu predictibil pentru inovație și alocarea capitalului. Dacă reglementarea continuă să prevaleze în fața inovației, Europa riscă să își piardă poziția de lider global și să devină un teren de testare pentru tehnologii dezvoltate în alte părți. Alternativa este clară: adoptarea unui model care să stimuleze suveranitatea industrială și leadership-ul tehnologic.”

Transformarea prin care Philip International trece la nivel global, dar și în România, ilustrează ce este posibil atunci când companiile investesc masiv în inovație și competitivitate.

Din 2008 și până în prezent, Philip Morris International a investit peste 14 miliarde de dolari la nivel global pentru a dezvolta produse alternative inovatoare fără fum, bazate pe știință, care oferă fumătorilor adulți opțiuni mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului. Astăzi, 41% din veniturile globale nete ale companiei provin din produse fără fum, subliniază reprezentanta companiei.

Iar rolul României este important în această transformare la nivel global. „În opinia mea, România poate juca un rol esenţial. Avem fundaţia. Avem capabilităţi puternice, un bun progres pe frontul tehnologic şi o poziţie strategică pentru exporturi. Philip Morris România e un exemplu bun. Avem o fabrică în Otopeni care s-a transformat total pentru a produce alternative fără fum şi exportă 90% din producţia din România pe 5 continente şi în peste 50 de ţări. Aceste cifre demonstrează că România joacă un rol esenţial în creşterea economiei europene.”, a mai declarat Carmina Fusté.

În România, compania a modernizat fabrica din Otopeni prin investiții de peste 730 milioane de dolari în ultimii opt ani și a transformat-o într-un hub strategic pentru exportul produselor inovatoare pe cinci continente. Impactul economic este semnificativ: în 2023, cele două companii din cadrul grupului au generat o valoare adăugată directă de 1,27 miliarde RON în economia României, cu 50% mai mult față de 2021, și a contribuit la bugetul de stat cu peste 10 miliarde RON. Lanțul valoric susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă.

La nivelul Uniunii Europene, PMI a investit 43,4 miliarde de euro în ultimii cinci ani. Aceste investiții au generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro și au susținut peste 1 milion de locuri de muncă. Cifrele arată clar: investițiile nu reprezintă doar un pariu pe viitor, ci motorul care menține Europa competitivă.

Material susținut de Philip Morris International