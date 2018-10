Iti doresti ca business-ul tau online sa fie unul de succes? Iata cum sa alegi o agentie SEO!

Optimizarea SEO este un proces complex care necesita eforturi sustinute pe termen lung, precum si o strategie solida care nu poate fi creata si implementata decat de catre specialisti cu experienta notabila in domeniu. Avand in vedere ca un antreprenor online nu detine skill-urile si cunostintele de specialitate necesare pentru a concepe o strategie de succes, majoritatea dintre acestia apeleaza la serviciile unei agentii SEO.

Tinand cont, insa, ca in piata serviciilor SEO este o competitie stransa, cum te poti asigura ca ai ales o agentie SEO potrivita si nu una care sa reprezinte o investitie esuata? O agentie profesionista iti poate ajuta business-ul online sa obtina succesul mult dorit, in timp ce una neserioasa poate face mai mult rau site-ului tau. Asadar, avand in vedere faptul ca SEO este un domeniu care se reinventeaza periodic, este in primul rand important sa alegi o agentie SEO care este permanent la curent cu evolutia domeniului si care utilizeaza cele mai noi tehnici si instrumente.

Pentru a te asigura ca agentia SEO cu care vei colabora are experienta necesara pentru a-ti ajuta business-ul sa obtina succesul in mediul online, iti recomandam o metoda de evaluare a acesteia in patru etape. Iata care sunt acestea:

Etapa 1. Analizeaza cu atentie intrebarile pe care agentia ti le pune la prima discutie

Unele dintre primele intrebari pe care o agentie SEO ti le va pune la prima discutie sunt legate de natura business-ului tau, felul in care acesta functioneaza, obiectivele propuse, precum si directia strategiei generale de marketing. Iata cateva exemple de intrebari comune pe care ar trebui sa le auzi de la o agentie SEO care ofera servicii de calitate:

- Care este propunerea unica de vanzare a afacerii dumneavoastra? In ce consta plus-valoarea pe care o oferiti clientilor si prin ce anume va distingeti de concurenta?

- Care este audienta pe care o targetati si prin ce metode va asigurati ca acestia ajung la produsele si/sau serviciile dumneavoastra?

- Care este scopul final al website-ului dumneavoastra? Este un magazin virtual de unde vizitatorii pot face cumparaturi online sau este doar un site de prezentare?

- Mai folositi si alte canale de promovare (online si offline) a business-ului dumneavoastra? Care sunt acestea?

- Care sunt principalii concurenti si care sunt avantajele prin care se disting de business-ul dvs? Care sunt strategiile acestora de pozitionare in piata?

Etapa 2. Cere referinte de la clientii agentiei SEO respective

Daca agentia SEO pe care ai ales-o a trecut cu succes de prima etapa, este momentul sa ceri feedback de la clientii sai, pentru a-ti face o idee cu privire la cum a decurs colaborarea dintre acestia si agentie.

Iata cateva intrebari pe care le poti pune acestora pentru a te lamuri cu privire la acest aspect:

- Cat a durat colaborarea cu agentia?

- Pe ce pozitii se regasea site-ul dvs. in Google inainte de a incepe colaborarea cu agentia respectiva? Dar dupa 1 an?

- Ati intampinat bariere de comunicare? Daca aveati intrebari sau nelamuriri, le-ati putut comunica usor agentiei?

- Ati beneficiat de servicii de calitate care v-au adus rezultatele dorite? Isi respecta agentia SEO deadline-urile?

- Ati primit sfaturi si recomandari utile din partea acesteia?

- In ce au constat serviciile SEO de care ati beneficiat? Au inclus atat optimizare on page, cat si off page?

Etapa 3. Alege agentia SEO care se pozitioneaza cel mai bine in Google si solicita-i un audit

Daca ai ajuns la pasul 3, inseamna ca ai ramas in lista cu cateva agentii de top. Alege-o pe cea care se pozitioneaza cel mai bine in Google si cere-i sa efectueze un audit SEO pentru site-ul tau!

Scopul unui audit este de a stabili nivelul de vizibilitate al business-ului tau in mediul online, inainte de a incepe colaborarea cu agentia SEO. In cadrul unui audit sunt analizati o serie de indicatori importanti, precum traficul organic, pozitiile in motoarele de cautare dupa cuvintele cheie specifice activitatii afacerii, profilul de linkuri externe etc.

Un alt rol al unui audit SEO este de a analiza performantele tehnice ale site-ului si impactul asupra experientei de navigare a utilizatorului. La acest capitol sunt urmariti alti metrici specifici precum viteza de incarcare, numarul paginilor cu eroare 404, elemente de design, numarul de link-uri care dau eroare etc.

Etapa 4. Dezvolta o colaborare de durata cu agentia SEO respectiva

Odata ce ai ales agentia SEO care ti-a efectuat auditul si a creat o strategie pentru website-ul tau, tot ce mai ramane de facut este sa cuceresti motoarele de cautare! Tine cont totusi ca, in functie de industria din care face parte afacerea ta si nivelul competitiei, poate dura intre 6 luni si 1 an pentru a obtine rezultatele dorite.