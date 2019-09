Măsură neașteptată luată de o companie aeriană! Atât familiile cu copii, cât și ceilalți pasageri, vor fi avantajați pe timpul zborului

Compania aeriană Japan Airlines va arată locurile care sunt ocupate de familii cu copii. Atunci când un pasager își va alege locul la check-in, va putea vedea ce locuri sunt ocupate de copii cu vârsta între 8 zile și doi ani, pentru a evita zona în cazul în care este deranjat de plânsete.

Pasagerii au fost foarte încântați de acestă opțiune, și și-au exprimat mulțumirea pe rețelele de socializare. Totuși, opțiunea nu va fi disponibilă pentru toți pasagerii. Harta locurilor va fi disponibilă doar celor care au făcut rezervarea direct de pe site-ul companiei Japan Airlines.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD