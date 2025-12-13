McDonald’s retrage reclama de Crăciun „îngrozitoare” realizată cu AI

2 minute de citit Publicat la 07:00 13 Dec 2025

În video, personajele generate de inteligența artificială trec printr-o mulțime de momente neplăcute. Foto: X

McDonald’s a retras o reclamă de Crăciun realizată integral cu inteligență artificială, după criticile dure ale publicului care au catalogat-o drept „bizară” și „deprimantă”, potrivit New York Post.

Reclama, de 45 de secunde, a fost publicată pe canalul de YouTube al McDonald’s din Țările de Jos pe 6 decembrie. Trei zile mai târziu însă a dispărut după ce utilizatorii de pe rețelele sociale au început să o critice masiv.

În video, personajele generate de inteligența artificială trec printr-o mulțime de momente neplăcute. De exemplu, mese în familie transformate în haos, cumpărături eșuate, prăjituri arse, tentative ratate de împodobire a bradului. Totul, pe o coloană sonoră care parodiază celebrul „It’s the Most Wonderful Time of the Year”, transformat ironic în „cea mai groaznică perioadă a anului”. Finalul reclamei îndeamnă publicul să „se ascundă la McDonald’s până trece luna ianuarie”.

Reacțiile publicului nu au întârziat însă să apară:

„Cea mai îngrozitoare reclamă pe care am văzut-o anul ăsta. Complet generată de AI, arată respingător și e mai cinică decât Grinch-ul”, a scris un utilizator pe X.

„Dacă au vrut să fie creepy, deprimantă, lipsită de umor și autenticitate, au reușit perfect”, a scris un altul.

McDonald's has released an AI-generated Christmas ad



The studio behind it says they 'hardly slept' for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — 'AI didn't make this film. We did'



Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave ? (@CultureCrave) December 8, 2025

McDonald’s a dezactivat mai întâi comentariile. Ulterior a șters complet videoclipul. Reprezentanții companiei au spus pentru BBC că intenția era de a surprinde „stresul sărbătorilor”, iar experiența a fost „o lecție importantă” în utilizarea responsabilă a AI.

Bineînțeles că filmarea, deși a fost retrasă, continuă să circule online, unde reacțiile rămân în majoritate negative, atât din cauza mesajului sumbru, cât și a execuției vizibil artificiale.

„Nu are artă, nu are farmec, nu are umanitate. Se vede de la o mie de kilometri că e AI. E groaznică,” a comentat un alt utilizator.

„Foarte potrivit pentru un loc care vinde mâncare falsă să facă o reclamă falsă.”

„La fel de reală ca hamburgerii lor”, a glumit un altul.

„Șapte săptămâni intense de muncă umană”

Studioul responsabil, The Gardening Club, a apărat producția afirmând pe LinkedIn că realizarea ei a necesitat „șapte săptămâni intense de muncă umană”, chiar mai multe ore de lucru decât o filmare tradițională.

Melanie Bridge, CEO al companiei-mamă The Sweetshop, a spus că „a fost nevoie de zece oameni, cinci săptămâni, full-time, sânge, sudoare și multe încercări repetate pentru modele AI care nu voiau să se conformeze viziunii creative”.

Reacția a declanșat însă și mai multe comentarii acide:

„Șapte săptămâni de post-producție… nu era mai simplu să o filmați normal?”, a întrebat cineva.

„Dacă trebuie să muncești atât de mult ca să nu pară AI slop… și tot pare… poate că AI nu e pregătită să înlocuiască oamenii”, a remarcat alt utilizator.

„Ați consumat mai multe resurse decât la o filmare reală, pentru un rezultat pe care clientul nici nu îl poate folosi. Asta spune tot”.

McDonald’s nu este însă singurul brand pus la zid pentru reclame generate cu AI. Coca-Cola a fost criticată recent pentru două spoturi festive realizate cu inteligență artificială.

Iar casa de modă Valentino a trecut printr-o situație similară, fiind acuzată că lansează conținut „ieftin” și „kitschos”.