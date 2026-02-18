Orașul din România unde se deschide un nou centru de cercetare şi dezvoltare: Apar peste 120 de locuri de muncă. Cine va putea aplica

Piaxo și Clarios deschid un centru de cercetare şi dezvoltare pentru baterii auto, la Timișoara. Sursa foto: Piaxo

Piaxo, companie românească de inginerie, anunţă deschiderea unui nou centru de cercetare şi dezvoltare la Timişoara, realizat în colaborare strategică cu Clarios, lider mondial în producţia de baterii auto. Iniţiativa va genera peste 120 de locuri de muncă ultra specializate şi va accelera dezvoltarea tehnologiilor sustenabile pentru baterii destinate tuturor tipurilor de autovehicule.

Potrivit companiei, noul centru va acoperi toate disciplinele de inginerie, inclusiv software, hardware, sisteme, testare, calitate şi management de proiect.

Proiectul face parte din angajamentul Piaxo de a consolida un nucleu puternic de expertiză tehnică în Timişoara şi de a stimula inovaţia prin colaborări cu parteneri globali.

De unde se vor recruta noii angajați

Recrutarea inginerilor se va realiza exclusiv la nivel local, cu scopul de a investi şi de a dezvolta ecosistemul regional de profesionişti.

„Ambiţia noastră este să construim un centru de cercetare şi dezvoltare stabil pe termen lung la Timişoara, care să ofere încredere şi siguranţă viitorilor angajaţi, mai ales în vremuri incerte. Ne propunem să creăm un hub al inovaţiei în mobilitate, unde sunt dezvoltate soluţii integrate pentru vehiculele de mâine: performante, sigure şi pregătite să răspundă cerinţelor industriei automotive globale”, a declarat Ion Petic, CEO Piaxo.

Acesta a subliniat că Timişoara oferă un mediu propice pentru inovaţie sustenabilă, datorită bazei solide de ingineri specializaţi şi proximităţii faţă de universităţi de prestigiu.

La rândul său, Alexander van Laack, Chief Technology Officer al Clarios, a declarat: „Noul centru din Timişoara susţine activităţile noastre de dezvoltare din Europa şi permite realizarea de soluţii inovatoare pentru vehiculele de mâine”.

Centrul va sprijini proiecte de cercetare şi dezvoltare în domenii precum sisteme de management al bateriilor (BMS), soluţii de stocare pe bază de sodiu-ion şi litiu-ion, precum şi tehnologii pentru invertoare şi supercapacitori, esenţiale pentru vehiculele moderne şi pentru funcţiile critice de siguranţă.

Piaxo va înfiinţa şi opera centrul din Timişoara şi va colabora cu Clarios pe programe de dezvoltare agreate, susţinând evoluţia tehnologiilor avansate pentru bateriile mobilităţii viitorului.

Ce sunt Piaxo și Clarios

Piaxo sprijină cercetarea şi dezvoltarea majorităţii unităţilor de control electronice (ECU) integrate în vehicule pentru industria auto globală. Compania are birouri în Cluj-Napoca şi Timişoara şi o prezenţă internaţională la München, Germania, oferind servicii complete de inginerie pentru întreg ciclul de dezvoltare a produsului, de la hardware la software şi testare.

Clarios este lider global în tehnologii avansate pentru baterii de joasă tensiune dedicate mobilităţii. Compania are aproximativ 18.000 de angajaţi în peste 100 de ţări şi produce anual peste 150 de milioane de baterii, care alimentează unul din trei vehicule la nivel mondial. Bateriile şi soluţiile sale inteligente sunt utilizate atât în segmentul Aftermarket, cât şi de producători auto (OEM), iar compania îşi propune reciclabilitatea integrală a produselor vândute, reciclând în prezent aproximativ 8.000 de baterii pe oră în reţeaua sa globală.