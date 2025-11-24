Pariul pe zahăr: divizia de înghețată a Unilever se listează la bursă în ciuda boomului produs de medicamentele de slăbit

2 minute de citit Publicat la 17:36 24 Noi 2025 Modificat la 17:36 24 Noi 2025

În România, Unilever operează fabrica Betty Ice din Suceava, unde lucrează în jur de 200 de angajați. sursa foto: Getty

Divizia de înghețată a Unilever se va separa oficial de grup în luna decembrie. Practic, businessul care produce branduri precum Magnum, Viennetta, Solero sau Ben & Jerry’s se transformă într-o companie de sine stătătoare și va trebui să navigheze singură atât provocările logistice, cât și noile tendințe ale consumatorilor, influențate puternic de medicamentele pentru slăbit de tip GLP-1. Detaliile au fost explicate de directorul de aprovizionare al diviziei, într-un interviu pentru Reuters, citat de Agerpres.

Pe 8 decembrie, noua companie – Magnum Ice Cream Company – va fi listată la bursa din Amsterdam. Momentul e considerat un test important pentru apetitul investitorilor pentru un produs puternic asociat cu zahărul, într-o perioadă în care medicamentele pentru slăbit au schimbat obiceiurile multor consumatori, iar președintele american Donald Trump promovează campania „Make America Healthy Again”.

Magnum încearcă să se poziționeze ca un business pur de înghețată, mizând pe ideea de „răsfăț” alimentar, o zonă în care brandurile clasice încă au succes.

„Ne concentrăm pe îngheţată şi doar pe îngheţată”, a spus Sandeep Desai, directorul de aprovizionare, înainte de anunțul unei investiții de 50 de milioane de lire în fabrica din Gloucester, Marea Britanie. „Toată lumea se gândeşte: cum pot face mai multă îngheţată? Cum pot vinde mai multă îngheţată? Şi asta oferă un nivel de concentrare foarte diferit”, a adăugat el.

Compania admite că medicamentele GLP-1 pot mușca din vânzările de deserturi, dar nu crede că înghețata va dispărea din meniul consumatorilor. „Deşi GLP-1 nu este un factor pe care îl putem ignora, (îngheţata) este întotdeauna o gustare delicioasă”, spune Desai.

Totuși, Magnum încearcă să țină pasul cu noile preferințe alimentare: dezvoltă produse axate pe hidratare sau proteine, iar în portofoliu există deja variante cu mai puțin zahăr sau porții mai mici. „Considerăm că este o provocare. Putem crea... mai multe produse noi care să se adapteze vremurilor?”, a spus Jamie Farrell, directorul companiei pentru Marea Britanie și Irlanda.

Investiția în fabrica din Gloucester face parte dintr-un plan mai amplu, de aproximativ 350–380 de milioane de euro, pentru modernizarea lanțului de aprovizionare după separarea de Unilever. Până în 2027, capacitatea de producție ar urma să crească cu 50% față de nivelul anului 2023. Astăzi, fabrica produce deja 600 de milioane de înghețate pe an.

Faptul că noua companie se ocupă exclusiv de înghețată are avantajele și dezavantajele ei. Pe de o parte, expunerea la fluctuațiile de preț ale cacao și zahăr este mai mare. Pe de altă parte, permite o strategie unitară de gestionare a riscurilor.

„A existat un impact uşor. Când oamenii vorbeau de sute şi sute de milioane... impactul nostru a fost mai degrabă de ordinul zecilor de milioane”, afirmă Desai, explicând cum producția locală din SUA a redus efectul tarifelor americane asupra importurilor.

În prezent, Unilever rămâne unul dintre cei mai mari furnizori globali de produse din categoriile Ice Cream, Home Care, Personal Care, Beauty & Wellbeing și Nutrition, cu prezență în peste 190 de țări. Aproximativ 3,4 miliarde de oameni folosesc zilnic produse ale grupului.

În România și Moldova, Unilever operează pe piața alimentară și pe cele de îngrijire personală și a locuinței prin Unilever South Central Europe și Unilever România.