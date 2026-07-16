Premier Energy Group îl numește pe Adrian Tănase în funcția de membru interimar al Consiliului de Administrație

Premier Energy Group îl numește pe Adrian Tănase în funcția de membru interimar al Consiliului de Administrație. Sursa colaj foto: premierenergygroup.eu

Premier Energy Group, o companie energetică integrată vertical de referință în Europa de Sud-Est, listată la Bursa de Valori București, anunță numirea lui Adrian Tănase, CFA, în funcția de membru interimar al Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 iulie 2026, în urma demisiei Mirelei Covașă din Consiliul de Administrație. Compania îi mulțumește acesteia pentru contribuția sa valoroasă, în special pentru rolul avut în sprijinirea Premier Energy de a pune bazele următoarei etape de dezvoltare a Grupului.

José Garza, președintele Consiliului de Administrație al Premier Energy, a declarat: „Ne bucurăm să îi urăm bun venit lui Adrian în Consiliul de Administrație al Premier Energy. Adrian aduce o experiență vastă în piața de capital, investiții și guvernanță corporativă, acumulată de-a lungul a peste două decenii în funcții de conducere și în consilii de administrație. Expertiza sa va consolida și mai mult Consiliul nostru de Administrație, pe măsură ce continuăm implementarea strategiei de creștere, avansăm proiectele strategice pe piețele în care activăm și evaluăm noi oportunități care susțin dezvoltarea în continuare a companiei”.

Adrian Tănase aduce o experiență solidă în domeniul financiar. Este un executiv cu peste 25 de ani de experiență în piața de capital, investiții și guvernanță corporativă. În prezent, ocupă funcția de Director Financiar al Star Invest Imobiliare, un vehicul de investiții listat. Anterior, în perioada 2018-2025, a fost Director General al Bursei de Valori București.

Înainte de aceste roluri, a ocupat funcția de Director de Investiții în cadrul NN Pensii, unde a fost responsabil de administrarea investițiilor celui mai mare fond de pensii private din România. Este licențiat în Cibernetică Economică la Academia de Studii Economice din București și este CFA Charterholder din anul 2009.

„Sunt încântat să mă alătur Consiliului de Administrație al Premier Energy într-o etapă atât de importantă a dezvoltării sale. Privesc cu încredere colaborarea cu membrii Consiliului și cu echipa de conducere pentru a contribui la crearea de valoare pe termen lung pentru acționari, clienți și comunitățile pe care le deservim”, a precizat Adrian Tănase în timpul declaraţiilor.

Numirea lui Adrian Tănase a fost realizată de Consiliul de Administrație, în conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei. Dl. Tănase va ocupa funcția de membru interimar al Consiliului de Administrație până la următoarea Adunare Generală Anuală a Acționarilor, care este preconizată să aibă loc în prima jumătate a anului 2027. În cadrul acelei adunări, acționarii vor alege întreaga componență a Consiliu de Administrație pentru un nou mandat, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Referindu-se la plecarea Mirelei Covașă, José Garza a adăugat: „În numele Consiliului de Administrație și al întregii echipe Premier Energy, doresc să îi mulțumesc Mirelei pentru dedicarea și contribuția valoroasă aduse Companiei de-a lungul anilor. Ea a avut un rol important în transformarea cu succes a Premier Energy dintr-o companie privată într-un emitent listat la bursă, contribuind la crearea fundamentelor pentru următoarea etapă de dezvoltare a Grupului. Îi suntem recunoscători pentru implicare și îi dorim mult succes în toate proiectele viitoare, iar ea va rămâne întotdeauna parte din familia Premier Energy Group”.

Despre Premier Energy Group

Premier Energy Group este o companie integrată vertical din domeniul infrastructurii energetice, care operează în Europa de Sud-Est, desfășurând activități de producție de energie electrică din surse regenerabile, distribuție de energie electrică și gaze naturale, precum și furnizare de energie electrică și gaze naturale.

Grupul este prezent în România, Ungaria, Republica Moldova și pe alte piețe din regiune, deservind o bază extinsă de clienți casnici, comerciali și industriali printr-o platformă integrată care reunește activități de producție, infrastructură reglementată și furnizare. Premier Energy dezvoltă, de asemenea, proiecte de energie regenerabilă și de stocare a energiei, contribuind la tranziția energetică regională și la stabilitatea rețelelor.

Premier Energy PLC este listată la Bursa de Valori București sub simbolul „PE” și este deținută majoritar de EMMA Capital, grupul de investiții fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.