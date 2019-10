PRIMER: Solicitam candidatilor la Alegerile Prezidentiale din acest an sa se implice in gasirea de formule pentru rezolvarea problemei disparitiei medicamentelor ieftine din farmacii si spitale. Pacientii au de suferit, fabricile de medicamente din tara devin necompetitive iar economia pierde un domeniu strategic.

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 19 situri de fabricatie din tara – solicita candidatilor la Alegerile Prezidentiale aducerea in dezbatere a problemelor legate de aprovizionarea pacientilor cu medicamente din productia interna, care s-a contractat in ultimul an cu 6%. “Costurile de fabricatie au crescut cu 40%, taxa clawback (o taxa aplicata disproportional producatorilor de medicamente ieftine) se asteapta sa atinga un record de peste 30% si in plus, deficitul de personal calificat este fara precedent” a explicat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Astfel incat nu este de mirare ca indicatorii economici dati de institutii publice si private arata o prabusire a cotei de piata a productiei de medicamente din tara, de la 40% in 2006 la 20% in 2016, un deficit de balanta comerciala in industrie de aproape 3 miliarde Euro, adica aproape 20% din deficitul total al Romaniei si exporturi de mai putin de 300 milioane Euro, in conditiile in care tari ca Polonia, Cehia, Ungaria si Slovenia exporta fiecare medicamente de peste 2 miliarde Euro anual.

Reprezentantii PRIMER au prezentat public in numeroase ocazii problemele economice cu care se confrunta, probleme care se reflecta in cele din urma in accesul deficitar al pacientilor la medicamentele din productia interna. Cu toate acestea, proiectele initiate de Ministrul Sanatatii, Dna Sorina Pintea, privind schimbarea metodologiei de calcul al preturilor la medicamente, modificarile taxei clawback si lista medicamentelor esentiale, au fost blocate de interese care doresc ca Romania sa nu mai produca medicamente. “Problemele disparitiei medicamentelor ieftine, folosite de milioane de romani si scaderii competitivitatii fabricilor din tara nu sunt doar ale Ministerului Sanatatii” a continuat Damian. “Sunt tot mai greu de gasit medicamente esentiale care costa cel mult 15 lei, cum ar fi amlodipina, enalapril, metorolol, captopril, indapamida, omeprazol, pantoprazole, diclofenac, ketoprofen, ampicilina, ceftriaxona, fiind inlocuite de variante mult mai scumpe. Asadar, este justa solicitarea noastra ca dezbaterea din Campania pentru Alegerile Prezidentiale sa abordeze si subiectul disparitiei medicamentelor ieftine, utilizate de peste 8 milioane de romani, in asa fel incat sa se construiasca politici economice care sa sa prevada masuri de redresare a industriei farmaceutice din tara ”, a subliniat oficialul PRIMER.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA