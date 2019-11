Principalele motive pentru hranirea cu lapte praf a bebelusului

Tinerele mame sunt adesea puse in fata unei alegeri dificile inca din primele zile de dupa nastere. Copiii trebuie hraniti intr-un fel sau altul cu lapte pentru a creste si a se dezvolta frumos si armonios. De aceea, mamicile care nu pot alapta din motive medicale sau din alte considerente nu trebuie sa se simta prost, nu trebuie sa se blameze, trebuie doar sa accepte faptul ca sunt situatii in viata in care trebuie sa fie alaturi de pruncul lor in alt fel.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda alaptarea pana la varsta de 6 luni si continuarea acesteia pana la varsta de 2 ani. Cu toate acestea, exista situatii cand alaptarea nu este posibila, caz in care formulele de lapte praf Topfer sunt indicate inca din primele zile de la nastere si pana la varsta de 2 ani, ba chiar si mai mult.

De asemenea, pe piata exista si formule de lapte praf Hipp ideale atat pentru bebelusi, cat pentru copiii mai mari, pentru copiii cu nevoi speciale sau pentru cei cu alergii.

Principalele motive pentru a alege hranirea cu lapte praf a copilului

Hranirea cu lapte praf a bebelusului este indicata in unele situatii si de catre medici, spre exemplu atunci cand mama nu poate alapta sau cand hranirea cu lapte matern s-a suspendat, cand mama sufera de o boala transmisibila foarte periculoasa pentru bebelus sau, de ce nu, cand mama este nevoita sa isi reia serviciul dupa cateva luni de concediu. Laptele formula este recomandat de catre medici inaintea laptelui de vaca, cel putin in primii doi ani de viata ai bebelusului.

Desi se spune ca laptele matern nu poate fi egalat de nicio formula de lapte praf, iar acest lucru este perfect adevarat, deoarece laptele matern se muleaza perfect pe necesitatile bebelusului si contine microorganisme vii, exista formule de lapte praf care contin proteine, probiotice, prebiotice si vitamine care il ajuta pe bebelus sa creasca si sa se dezvolte armonios, astfel incat devin o excelenta sursa de nutritie pentru acesta, ferindu-l pe cel mic de infectii si de boli.

Proteinele din laptele praf sunt in asa fel create incat sa poata fi usor digerate si absorbite de organismul, aflat inca in dezvoltare, al celor mici.

Mai mult decat atat, laptele praf contine si grasimi importante pentru sanatatea bebelusului, care sunt vitale pentru dezvoltarea creierului si care ajuta la absorbtia vitaminelor solubile in grasimi. Vitaminele din laptele praf nu sunt legate de aportul de vitamine al mamei, care, in unele situatii, poate fi extrem de scazut, de aceea laptele praf este recomandat bebelusilor pentru o crestere si o dezvoltare armonioasa.

Nu in ultimul rand, daca pana nu demult alaptarea era privita ca o metoda foarte simpla de hranire a bebelusului, hranirea cu lapte praf a celui mic este la fel de facila, singura diferenta fiind aceea ca mamele trebuie sa petreaca mai mult timp preparand laptele si sterilizand biberoane.

In plus, hranirea cu lapte praf a copilului este posibila si in public, in timp ce alaptarea necesita retragerea intr-un colt sau intr-o incapere separata.